عمال الحديد والصلب يعتصمون للمطالبة بالتراجع عن قرار تصفية الشركة

اعتصمت الوردية الثالثة لعمال شركة الحديد والصلب، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، صباح اليوم الأحد، داخل الشركة اعتراضا علي قرار الجمعية العمومية للشركة بغلق وتصفية المصانع والذي صدر في 11 يناير الجاري.

وقد تجمع العمال امام مبنى الادارة، مطالبين بإلغاء قرار التصفية، حيث رفع العاملون لافتات تندد بقرار الجمعية العمومية، ومطالبين يبحث سبل تطوير الشركة، والتي تعد قلعة الصناعة في الشرق الأوسط، وضرورة حسن استغلال ما تملكة من إمكانيات تمكنها من الصمود.

وكانت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، برئاسة المهندس محمد السعداوي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى الشركات وزارة قطاع الأعمال العام، قد قررت تصفية شركة الحديد والصلب بعد 67 سنة، حيث تأسست الشركة عام 1954.