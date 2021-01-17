بعد تخطيه مستوى 40 ألف دولار.. محلل اقتصادي يحذر من الاستثمار في “البيتكوين”

حذر محمد عبد الوهاب، المستشار المالي والمحلل الاقتصادي، من الاستثمار في البيتكوين الذي شهد ارتفاعات كبيرة خلال الفترة الماضية ثم عاد لينخفض بشكل كبير نهاية الأسبوع الماضي، مؤكدًا ان مستوى المخاطرة كبير وسط تذبذب أسعار العملة الرقمية المشفرة.

وأكد عبد الوهاب أن العملات الرقمية المشفرة، شديده التذبذب وتتحرك بشكل غير متوقع والتداول فيها يمثل مخاطرة كبيرة جدا حتى وان كانت تبدو طريقا للثراء من وجهة نظر البعض، ولكنها قد تصبح ايضا طريقك للافلاس فى لحظة من اللحظات .

وقال عبد الوهاب، إنه خلال تداولات هذا الأسبوع خسر البيتكوين قرابة الـ 26% من ارتفاعاته التى بدأ عليها هذا العام لينهار من مستوى 41126 فى يوم الأحد 10 يناير الى قرابة الـ 31000 دولار للوحدة الواحدة ليخسر المضاربون الذى ركبو موجة الصعود أموالهم ويخسر البيتكوين من قيمته السوقية قرابة الـ 200 مليار دولار تقريبا.

يأتي هذا بعد أن أنهى البيتكوين عام 2020 على سعر 29000 دولار محققا ارتفاعا قدره 303% فيما استمرت أرتفاعات البيتكوين مسجلة 40% خلال الاسبوع الاول من 2021 حيث ارتفع سعر البيتكوين ليتجاوز الـ 41000 دولار لأول مرة في تاريخه.

وأرجع المحلل الاقتصادي الارتفاعات الكبيرة التى شهدتها العملة الرقمية المشفرة البيتكوين إلى أعتراف عدد من الشركات به بل والاستثمار فيه بمبالغ كبيرة ومنها شركة باي بال التى اعتمدته ضمن سلة عملاتها بل واستثمرت فيه ما يقرب من 100 مليون دولار تبعتها شركة سكوير التي استثمرت ما يقرب من 50 مليون دولار، بجانب العديد من صناديق التحوط والتقاعد حول العالم وعدد من شركات وول ستريت حيث أظهر تقرير التدفقات النقديه للعملات المشفرة الصادر فى 21 ديسمبر 2020 ان شركات وول ستريت ضخت حوالي 5.75 مليار دولار في صناديق الأصول الرقمية في عام 2020 ، بزيادة 660٪ عن2019.

كما أن الندرة التى تم طرح البيتكوين على أساسها ليتماثل فى ذلك مع ندرة الملاذات الآمنة حيث أنه من المعروف ان عدد وحدات البيتكوين التى سيتم طرحها هى 21 مليون وحدة فقط حتى عام 2140 وهو ما تعبر عنه زيادة المطلوب وقلة المعروض منها حيث ان العملة صممت لتتلائم مع قانون العرض والطلب.

وحذر عبد الوهاب من المخاطر المرتفعة للاستثمار في العملات الرقمية المشفرة، مؤكداً أن العديد من التقارير الاقتصادية تشير إلى أنه قد يحدث انخفاض فى مؤشرات الأسواق العالمية لارتفاع اسعار الاسهم بشكل مبالغ فيه بما يمثل فقاعة سعرية، وأن اى انخفاض يقدر بـ 10% فى مؤشر ستاندر اند بورز قد يخفض سعر البيتكوين الى 40 %.

ويذكر أن العملة الرقميه ظهرت بعد الأزمه الماليه العاالمية فى 2008 وتحديدا فى 2009 اعتراضا على النظام المالى العالمى عن طريق اسم حركى لشخص يدعى ( ساتوشي ناكاموتو) حيث تقوم فكرة العملة على الغاء الوسيط المالى أو البنوك العملة التى بدأ تداولها بسعر عشرة سنتات فى 2009 لتتجاوز قيمتها 1 دولار لاول مره فى 2011 و 100 دولار فى 2013 ثم شهدت ارتفاعا ضخما فى 2017 حيث قاربت الـ 20000 دولار قبل أن تنهار بعد ذلك لتصل إلى 3126 دولار فى نهاية العام 2018 .