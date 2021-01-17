نقابة النقل العام تتضامن مع عمال “الحديد والصلب” ضد قرار تصفية الشركة

رفضت النقابة العامة للعاملين بالنقل العام برئاسة مجدي حسن علي قرار الجمعية العمومية لشركة الحديد والصلب المصرية بتصفية الشركة ،وأكدت النقابة العامة في بيان لها اليوم الاحد ،علي تضامن الالاف من العاملين في قطاع النقل العام بنظرائهم من “الحديد والصلب”.

وقال “مجدي” في تصريحات صحفية أن القرار بالتصفية يتنافى تماما مع توجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي الذي يوجه الحكومة بتطوير القطاع العام ،والنهوض بالصناعة الوطنية ..

وأكد مجدي حسن على أن قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية،المنعقدة الاثنين الماضي ،برئاسة المهندس محمد السعداوي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى الشركات وزارة قطاع الأعمال العام ، بالتصفية يعني القضاء على شركة تأسست منذ 67 سنة ،وقامت بدور وطني في بناء السد العالي ،ومساندة الدولة المصرية وقت الحروب ..

ودعا رئيس النقابة العامة الدولة المصرية إلى إعادة النظر في قرار التصفية ،خاصة وأن الشركة تعرضت لخسائر حتى يكون ذلك مبررا للتصفية ،وان العمال لا ذنب لهم في ذلك بل هو سوء ادارة ،في الوقت الذي تمتلك في مقومات النهوض والتطوير ،كما دعا الحكومة إلى إتباع سياسات حماية الصناعة الوطنية والحفاظ على القطاع العام ،والهيئات العامة التي تخدم الشعب ،حفاظا على الأمن القومي المصري ،وحقوق الالاف من العمال.