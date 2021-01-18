  محافظ الشرقية يشيد بمبادرات الجمعيات الأهلية لدعم ومساندة الأسر الأولي بالرعاية ومحدودي

كتب محمد يعقوب

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن لديه اهتمامات قصوى لدى الإنسان البسيط والأسر الأولي بالرعاية ومحدودي الدخل وان المحافظة وتسعى جاهدة للتنسيق المثمر والدائم مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية النشطة وحثها على تقديم أفضل الخدمات لهم والعمل علي تحسين مستوي معيشتهم والوصول بالخدمات للمواطنين المحتاجين بالمناطق البعيدة والمحرومة.

أشاد المحافظ بالمبادرات الإنسانية النبيلة التي تقدمها الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني والشباب التي تقدم أوجه الدعم والمساندة للمواطن البسيط والأسر الأولي بالرعاية ومحدودي الدخل وكذلك المتضررين من الإجراءات الإحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ومن جانبه أكد محمد كمال الدين الحجاجي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذاً لمبادرة فخامة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وليحيوا حياه كريمة.

لافتا إلى انه دائم التواصل مع كافة منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية بالشرقية واستمرار تقديم الخدمات البحثية لهم حتى يكون الإنفاق الخيرى فى مكانه .

بينما أوضح سيد رجب مدير جمعية الأورمان بالشرقية قيام الجمعية بالتعاون مع عددٍ من الجمعيات الأهلية النشطة بمركز ومدينة كفر صقر وتحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعي بتنظيم معرض للأثاث المنزلي مستعمل بحالة جيده وتوزيع الملابس والأقمشة بالمجان لخدمة 300 أسره من الأسر الأولي بالرعاية بقري وعزب كفر السويركي و أبو حريز و عزبة التل و منشأه يوسف و أبو عمران بكفر صقر وذلك تماشياً مع سياسة الدولة التي تهدف إلي تحقيق العدالة الإجتماعية وتقديم كل ما ييسر الحياة ويؤمنها لفئات المجتمع من محدودي الدخل وذوي الإحتياجات الخاصة والأرامل والأسر الأولي بالرعاية.

وكان الدكتور المحافظ قد عقد عدة جلست مع جمعية الأورمان وبحضور الدكتور عادل احمد عبد المجيد رئيس الاتحاد الاقليمى للجمعيات الأهلية بالشرقية حيث لديه أرشيف كبير حول المحتاجين للمساعدات والحاصل عليه من الجمعيات الأهلية والوكنيىة المنتشرة فى كافة ربوع المحافظة

و أكد الدكتور عادل عبد المجيد رئيس الاتحاد الاقليمى انه بالفعل تم تنظيم معرص بفاقوس والحسينية وأبو حماد ومنيا القمح والكثير من قرى ومراكز المحافظة وذلك دعما للدور الوطنى الذى يقوم به الرئيس السيسي للنهوض بمصر