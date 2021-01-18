مدونين من أوكرانيا في زيارة تعريفية إلى مصر

وصل مجموعة من المدونين من أوكرانيا ممن يتمتعون بنسبة متابعة عالية على مواقع التواصل الاجتماعي، مطار القاهرة، في ساعة متأخرة من مساء أمس، بناء على الدعوة التي وجهتها لهم وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي للقيام بزيارة تعريفية لمصر خلال الفترة من 17 – 24 يناير 2021. من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي المهندس أحمد يوسف، أهمية هذه الزيارة للترويج لمصر في الأسواق المصدرة للسياحة إليها ومن أبرزها السوق الأوكراني، كما أنها ستساهم في تعريف السائحين الأوكران وغيرهم بالأنماط السياحية المختلفة في مصر. وأوضح رئيس قطاع السياحة الدولية بالهيئة ماجد أبو سديره، أنه من المقرر أن يتضمن برنامج زيارة هؤلاء المدونين أهم المقاصد السياحية في كل من القاهرة والجيزة والغردقة والأقصر، بجانب قيامهم بزيارة عدد من أماكن الاكتشافات الاثرية الجديدة في سقارة، بالإضافة إلى زيارة قصر البارون. يقوم هؤلاء المدونين بتوثيق زيارتهم ونشر صورهم في مصر على صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم والتي تتمتع بعدد كبير من المتابعين. ويذكر أن رحلات الطيران القادمة من أوكرانيا كانت من أولى الرحلات التي استقبلتها مصر منذ اليوم الأول لاستئناف حركة السياحة الوافدة إليها في أوائل يوليو الماضي مما يؤكد على عمق العلاقات بين البلدين، ويعكس حرص الشعب الأوكراني على زيارة المنتجعات السياحية المصرية ولا سيما في ظل ثقتهم في الإجراءات والاشتراطات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها مصر حرصا على صحة المصريين والسائحين.