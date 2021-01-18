هدير شلبي مديرا تنفيذيا لـ “طلبات” مصر

أعلنت شركة طلبات الرائدة في توصيل الطعام والبِقالة في المنطقة عن تعيين هدير شلبي بمنصب المدير التنفيذي لشركة طلبات مصر، خلفًا لسفيان المرزوقي، والذي كان يشغل المنصب بصفة مؤقتة منذ يناير 2020، ليعود مرة أخرى إلى مهامه الاقليمية بمقر الشركة الرئيسي بدبي.

تتولى شلبي قيادة طلبات في السوق المصري، بخطة طموحة تستهدف التركيز بشكل أساسي على توفير تجربة مميزة للعملاء، ودعم شركاء التطبيق من المطاعم ونشر مفهوم التجارة السريعة، بالإضافة إلى العمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة في العديد من المبادرات، بما في ذلك سلامة الطيارين والمساهمة في مساندة الدولة في مشروعات التحول الرقمي عبر اتمنة كافة خدماتها وخدمات شركاؤها في قطاع تقديم المواد الغذائية والمشروبات.

هدير شلبي أصغر عضو في قائمة أفضل 50 امرأة مؤثرة في مصر في عام 2016 تنضم إلى طلبات كمدير تنفيذي بمصر

وقال سفيان مرزوقي، المدير التنفيذي المؤقت لطلبات مصر: “أود أن اعبر عن تقديري الشديد لمنظومة عملنا بالكامل؛ عملاؤنا وشركاؤنا في المطاعم والطيارين وموظفينا والحكومة المصرية، فالعام الماضي كان يمثل تحديًا للجميع، مع انتشار جائحة 19- COVID، وتشرفت حين توليت قيادة الشركة في مصر في هذا الوقت وافخر بإدارة منظومة ساعدت في الحفاظ على أمان العديد من العائلات التي تعتمد على طلبات في كسب قوت يومهم”.

وتملك “شلبي” سجلًا حافلًا من التاريخ المهني الاحترافي بالعمل في شركات التكنولوجيا الرائدة في مصر، حيث قامت بتأسيس شركة “تاكسي الساحل”، وهي أول شركة ناشئة لخدمات النقل في مصر عام 2014، وفي نفس العام انضمت إلى “كريم” كمؤسس ومدير عام شركة “كريم مصر” بعد استحواذها على شركة تاكسي الساحل، كما قادت شركة “كريم باص” على المستوى الإقليمي بمصر والإمارات وباكستان.

صرحت ” هدير شلبي”: “أود أن أهنئ سفيان المرزوقي على نجاحه في قيادة الشركة خاصة في ظل جائحة 19- COVID وأيضا في الفترة الانتقالية لحملة اندماج العلامة التجارية الأشهر في مصر بسوق طلب الطعام “أطلب” لتنضم تحت مظلة اقليمية كبرى وهي “طلبات” وكذلك التعاون مع الحكومة المصرية في تأهيلها العاملين بقطاع المأكولات والمشروبات من المطاعم ومحال البقالة لانتقالهم للعالم الرقمي واتمنة أعمالهم، فضلا عن خلق فرص عمل فرص للشباب المصري من خلال الشركة”.

وأضافت شلبى: “طلبات تعيش الآن أوقاتا متميزة، لذلك أريد أن أستمر في التركيز على مواصلة نمو الشركة في قطاع البقالة والمنتجات الطبية، وتوفير تجربة سلسة ومتكاملة لمنظومة الشركة التي تشمل العملاء وشركاء المطاعم والطيارين بالمجتمعات التي ننشط بها، وكذلك دعم اطر التعاون مع الحكومة المصرية”.

وعلق “تون جيسيلز”، الرئيس التنفيذي للعمليات في طلبات أمالًا كبيرة لرؤية تطور الشركة بشكل أكبر تحت إشراف “هدير شلبي” والتي تعد نموذج يحتذى به لرائدات الأعمال الطموحات في مجال التكنولوجيا.

وقال “تون جيسيلز” نحن متحمسون للغاية لمواصلة العمل على جذب أفضل المواهب المحلية إلى طلبات، ونحن فخورون بالقول إنه الآن لدينا ثلاثة من رؤساء الدول الثمانية من النساء كجزء من الجيل الصاعد من رائدات الأعمال الموهوبات بشكل مذهل في القطاع الخاص في مصر، ونتطلع إلى رؤية هدير في دور ملهم ليس فقط لمؤسستنا، بل للشابات الطموحات في جميع أنحاء مصر والمنطقة”.

وأضاف: “أود أيضًا أن أشكر سفيان على عمله الرائع في مصر في عام استثنائي، حيث عمل مع الفريق لتطوير وجود قوي ومستقر لطلبات، ونتطلع إلى استمرار هدير في تنمية مكانتنا في السوق”.