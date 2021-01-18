وزير التعليم العراقي يؤكد تنفيذ اتفاق التعاون مع مصر وبرنامج المنح الدراسية يدخل حيز التنفيذ.

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي دكتور نبيل كاظم عبد الصاحب دخول اتفاق التعاون مع مصر في مجال التعليم العالي حيز التنفيذ. وكشف وزير التعليم العراقي لدى استقباله سعادة السفير العراقي في القاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، الدكتور أحمد نايف الدليمي بحضور مدير عام دائرة البعثات والعلاقات الثقافية الدكتور حازم باقر طاهر عن قرب التحاق خمسين طالباً عراقياً في الدراسة في الجامعات المصرية في الدراسات الأولية والعليا ضمن برنامج المنح الدراسية الممنوحة للعراق في ضوء الاتفاق التنفيذي للتعاون العلمي والثقافي في مجال التعليم العالي بين البلدين للسنوات (2020-2023). وأكد الجانبان أهمية التواصل والتنسيق والتعاون المستمر مع الجانب المصري ومتابعة شؤون الطلبة العراقيين الدارسين في الجامعات المصرية فيما ناقشا ملف الاعتراف بجامعات البلدين وأهمية بلورة واستكمال مشروع الملحقية الثقافية العراقية في القاهرة.