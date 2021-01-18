وزير الخارجيّة العراقي يستقبل السفير المصري بمناسبة إنتهاء مهام عمله الدبلوماسيّ في العراق

إستقبل وزير الخارجيّة العراقي فؤاد حسين سفير جمهوريّة مصر العربيّة السيّد علاء الدين موسى لدى بغداد بمناسبة إنتهاء مهام عمله سفيراً لجمهورية مصر العربيّة في العراق.

وعبّر السيّد الوزير عن تقديره للجُهُود التي بذلها السيّد السفير طوال مدة عمله في سبيل الارتقاء بالعلاقات بين بغداد والقاهرة، وما ساهم به في تعزيز التعاون المُشترَك، مُعرباً عن ثقته باستمرار مسار العلاقات الثنائيّة في التنامي، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامّه القادمة.

وأشاد السيّد السفير بالدعم الذي قدّمته وزارة الخارجيّة العراقيّة، والتفاعل الإيجابيّ للارتقاء بالعلاقات الأخويّة، وتعزيزها بمُختلِف المجالات الاقتصاديّة، والسياسيّة، والأمنيّة.

هذا وحضر اللقاء سعادة سفير العراق في القاهرة الدكتور أحمد نايف الدليمي ورئيس دائرة الدول العربية الوزير المفوّض أسامة الرفاعي.