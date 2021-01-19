انطلاق مبادرة كل يوم جديد من طلاب جامعة سوهاج

كتب إبراهيم عبد الرؤف

انطلق وفد من طلاب جامعة سوهاج لزيارة موقع عمل إنشاء محور ديروط علي النيل بمحافظة أسيوط، وذلك ضمن مبادرة “كل يوم جديد” التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، وقال أن المبادرة تهدف إلى تعريف شباب الجامعات المصرية بالمشروعات القومية الكبرى بالبلاد.

وأكد الدكتور أحمد عزيز علي أهمية تلك المبادرة ودورها الإيجابي في توعية الطلاب بالمشروعات العملاقة و بإمكانيات مؤسسات الدولة المختلفة، والدور الذي تقوم به للمساهمة في النهوض بالمجتمع، مضيفاً أن مثل هذه الزيارات لها دور هام في تعزيز الانتماء والحس الوطني لدى الطلاب وتعريفهم بكم الإنجازات التي تتم علي أرض الواقع .

وأوضح صبري محمود مدير عام رعاية الشباب المركزية، أن المبادرة نفذت بالتعاون مع وزارة النقل وشارك بها 120 طالب وطالبة، مشيراً إلى أنه في نهاية الزيارة أعرب الطلاب عن سعادتهم بالاشتراك بهذة المبادرة وبما شاهدوه من انجاز، متمنين زيارة العديد من المشروعات القومية الأخرى سواء التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية أوالمشروعات الجاري العمل بها.