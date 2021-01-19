غلق الوحدات المخالفة لشروط التعاقد والغرض من التخصيص بمدينة السادات بالمنوفية

كتب عادل شحتينو

قامت حملة مكبرة مشكلة من إدارة الأمن بجهاز تنمية مدينة السادات وشرطة التعمير وإدارة التنمية وبالتنسيق مع شركة كهرباء البحيرة لفصل التيار الكهربائى ورفع العداد عن العين المخالفة أسفرت عن.

غلق وحدة سكنية بالمنطقة السكنية الأولى لاستخدامها مركز أشعة.

غلق بدروم بالمنطقة السكنية التاسعة لاستخدامه ورشة زجاج.

غلق بدروم بالمنطقة السكنية التاسعة لاستخدامه معرض موبيليا.

غلق بدروم بالمنطقة السكنية التاسعة لاستخدامه مخزن وصلات بلاستيك.

غلق بدروم بالمنطقة السكنية التاسعة لاستخدامه معرض موبيليا.

غلق بدروم بالمنطقة السكنية التاسعة لاستخدامه ورشة منجد.

غلق بدروم بالمنطقة السكنية التاسعة لاستخدامه ورشة الوميتال.

غلق بدروم بالمنطقة السكنية التاسعة لاستخدامه مخزن كراتين وعلب بلاستيك.

غلق بدروم بالمنطقة السكنية التاسعة لاستخدامه مخزن مبيدات زراعية.

غلق بدروم بالمنطقة السكنية التاسعة لاستخدامه مخزن مواد غذائية.

غلق بدروم بالمنطقة السكنية التاسعة لاستخدامه مخزن مناديل ورقية.

غلق بدروم بالمنطقة السكنية التاسعة لاستخدامه معرض موبيليات مستعملة.

غلق بدروم بالمنطقة السكنية التاسعة لاستخدامه مخزن مناديل ورقية.

تأتى هذه الحملة بناء على توجيهات المهندس علاء منيع رئيس جهاز تنمية مدينة السادات.

وقد شدد منيع على الإدارات المختصة ضرورة متابعة سير العمل بمختلف أنحاء المدينة واتخاذ ما يلزم من إجراءات وتحرير المخالفات لكل يخرج عن القانون.