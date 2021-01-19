بحضور عاطف المغاوري ..المنسق العام لمجموعة النداء العربى للسلام سمير حباشنة يلتقي خبراء في السياسة والاقتصاد ونقاش حول قضايا الامة العربية 

في القاهرة إلتقى المنسق العام لمجموعة النداء العربى للسلام سمير حباشنة مع الدكتورة هبة جمال الدين المدرس بمعهد التخطيط القومى وعضو المجموعة ،والوزير المفوض طارق حيدر الجبورى مدير إدارة فلسطين والأراضي المحتلة،ووعاطف المغاورى عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب التجمع ،والسيد نبيل الخزرو المدير العام لشركة سميراميس ،والاعلامية ميان الحلوانى ،ورجل الاعمال الاردنى عاصم العزب..وجرت نقاشات حول العمل العربي المشرك واهميته خلال الفترة الراهنة ..

والجدير بالذكر ان السيد سمير حباشنة منسق المجموعة قد التقى بالسيد احمد ابوالغيط الامين العام لجامعة الدول العربية ،والسيد سعيد ابوعلى الامين العام المساعد للجامعة لشؤون فلسطين والأراضي المحتلة ،وذلك ضمن اللقاءات التى عقدها بالقاهرة ومن بينها لقاءات اعلامية لتقديم المجموعة واهدافها للرأي العام العربى خلال زيارته للقاهرة حيث تم بحث كيفية التفاعل بين المجموعة وكافة قضايا الامة العربية والمساهمة فى انهاء النزاعات العربية العربية بما يحقن الدماء واعادة اللحمة للعمل العربى المشترك وذلك بالتنسيق مع الجامعة العربية وكافة الجهود التى تبذل فى هذا الاتجاه