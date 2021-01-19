ضبط 5 طن”أحشاء ورؤوس ماشية”غير صالحة للاستهلاك فى أسيوط

كتب:سويفى رشدى

تمكنت إدارة تموين البداري بأسيوط برئاسة عصمت تركي شاهين،مدير الإدارة التموينية،اليوم الثلاثاء،بالإشتراك مع مباحث التموين،من ضبط 5 طن لحوم ورؤوس الماشية والأرجل والأحشاء

غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وقال مدير إدارة تموين البداري عصمت شاهين،إنه فى إطار سلسلة الحملات الرقابية والتفتيش التى تشنها مديرية تموين أسيوط لضبط الأسواق ومنع الاتجار فى المواد التموينية المدعمة والتأكد من سلامة اللحوم المعروضة فى الاسواق حفاظاً على صحة المواطنين ومنع الاتجار فى اللحوم الغير صالح للاستهلاك الادمى ومنتهية الصلاحية واتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين،شن تموين البداري اليوم حملة تموينية مكبرة،أسفرت عن ضبط 5 طن لحوم ورؤوس الماشية والأرجل والأحشاء غير صالحة للاستهلاك الآدمي،داخل صندوق سيارة أمام مدخل قرية الهمامية.

وأضاف مدير إدارة تموين البداري،إلى أنه تم مصادرة المضبوطات والتحفظ عليها، وتحرير المحاضر اللازمة بالمخالفات المرصودة لعرضها على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، مع اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ولفت، إلى استمرار شن الحملات الدورية ، لضمان سلامة السلع المعروضة وتنقية الأسواق من السلع الفاسدة، مع اتخاذ كافة اﻹجراءات القانونية الكفيلة بردع كل من تسول له نفسه اﻹضرار بالصحة العامة للمواطنين.