المالية توافق على اعتماد ٦٠مليون حنيه لتعزيز البدل النقدي للمعلمين

كتب عوض الله الصعيدي

قال أسامة الهوارى عضو مجلس الشيوخ بقنا أن وزارة المالية وافقت على اعتماد مبلغ ٦٠ مليون جنية لتعزيز البدل النقدي للمعلمين بالتربية والتعليم بقنا

وأضاف الهوارى أنه تقدم بطلب إلى اللواء أشرف الداودى محافظ قنا فى ديسمبر الماضى بشأن معاناة قطاع كبير من المعلمين بشأن فصل البدل النقدي وقيمته ٤٨٠ شهريا من رواتبهم عن شهر ديسمبر لعدم وجود ميزانية فتم مخاطبة مديرية التعليم بالشكوى لرفعها للوزير المختص ثم أبلغنى بموافقة وزارة المالية على اعتماد المبلغ لتعزيز بند البدل النقدي مقدما الشكر بمحافظ قنا ووزيرى المالية والتربية والتعليم للاستجابة لمطالب المعلمين بقنا ورفع المعاناة عنهم فى ظل هذه الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد