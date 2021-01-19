الأمم المتحدة: كوبيتش سيباشر مهامه في ليبيا في أوائل فبراير

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ، ستيفان دوجاريك ، إن الأمين العام للأمم المتحدة ، أنطونيو غوتيريش عين ،اليوم الإثنين ، السلوفاكي يان كوبيتش ممثلا خاصا لليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وبحسب تصريح لدوجاريك ، سيتولى يان كوبيتش منصبه في أوائل فبراير، وستبقى الممثلة الخاصة بالإنابة ، الأمريكية ستيفاني ويليامز ، في منصبها حتى نهاية يناير لضمان التسليم السلس. وأضاف أن الأمين العام ممتن للسيدة ويليامز على التزامها وقيادتها المتميزين في دفع العملية السياسية إلى الأمام في ليبيا.