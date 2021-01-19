وزارة الخارجية المصرية
عربي ودولي

مصر تدين الهجوم الذي استهدف قاضيتيّن في العاصمة الأفغانية كابول

كتب أمل خليفة
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أدانت جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات الهجوم الوحشي الذي وقع مؤخراً في العاصمة الأفغانية كابول، والذي استهدف قاضيتيّن تعملان بالمحكمة العليا في كابول، وأسفر عن مقتلهما. وتعرب مصر عن خالص التعازي والمواساة لأفغانستان الصديقة ولأسرتيّ الضحيتيّن، داعيةً المولى عز وجل أن يتغمدهما برحمته وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان. هذا، مع التأكيد على وقوف مصر، حكومةً وشعبًا، مع حكومة وشعب أفغانستان الصديقة في مواجهة سلسلة الهجمات الغاشمة التي تعرضت لها البلاد مؤخراً، وفي التصدي لكافة أشكال العنف والتطرُف والإرهاب.

أمل خليفة
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