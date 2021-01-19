باستثمارات تلامس 500 مليار جنيه:مجموعة طلعت مصطفى تطلق أحدث مشروعاتها فى «حدائق العاصمة»

*كتب :علاء الدين غنيم :

كشفت مجموعة طلعت مصطفى القابضة عن أحدث مشروعاتها فى مدينة «حدائق العاصمة»، إحدى مدن الجيل الرابع الصادر قرار بإنشائها من الرئيس عبد الفتاح السيسى ديسمبر الماضى. فى أعقاب توقيع عقد بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة العربية للاستثمار العمرانى إحدى الشركات التابعة لمجموعة طلعت مصطفى، لبيع عينى ونقدى لـ 5000 فدان (21 مليون متر مربع)، من الأراضى فى حدائق العاصمة المقابلة للعاصمة الإدارية الجديدة.

مما يرفع بند الأراضى التابعة للمجموعة إلى 74 مليون متر مربع، ليكون الأكبر بين مطورى العقارات المدرجة فى مصر والشرق الأوسط، مما يوفر حجر الأساس لعقود من النمو التشغيلى والمالى الجديدة مع زيادة قوية فى مبيعات العقارات الجديدة.

وقال هشام طلعت مصطفى أن المشروع سوف يوفر ضرائب مباشرة وغير مباشرة لموازنة الدولة تبلغ 110 مليارات جنيه، بالإضافة إلى توفير 3.3 مليون فرصة عمل خلال فترة تطوير المشروع من عمالة مباشرة وغير مباشرة.

يتضمن التخطيط المبدئى للمشروع حرما جامعيا على مساحة 37 فدانا، وناديا رياضيا على مساحة 90 فدانا وفندقا «خمس نجوم»، بالإضافة إلى ذلك فقد تم تخصيص حوالى 30 فدانا للأنشطة التعليمية للمراحل المدرسية من الحضانة حتى الثانوية العامة بمختلف نماذج التعليم الحديثة، وتم تكليف مجموعة من المكاتب الاستشارية العالمية ذوى الخبرة العريضة لخلق مخطط عامل متكامل يراعى التطورات فى التصميمات المعمارية والفنية لتواكب التطورات التكنولوجية الحالية والمستقبلية.

زسيتم دفع ثمن قيمة الأرض من خلال مزيج من الوحدات السكنية العينية وأقساط نقدية، مما يوفر مرونة قوية فى إدارة رأس المال العامل للمشروع، ويساهم بشكل إيجابى فى التدفقات النقدية المتوسطة والطويلة الأجل، وسيعمل المشروع الجديد أيضا على تعظيم صادر دخل المجموعة من الأنشطة ذات العائد الدورى المتكرر على مدى العقود القادمة.

وستعتمد المجموعة على استخدام فكرة المدن الذكية كعنصر أساسى فى تخطيط وتصميم المشروع سواء بمراعاة تنفيذ بنية تحتية متطورة يتم إدارتها والتحكم فيها باستخدام البرمجيات الخاصة بالذكاء الاصطناعى، ورى كافة المسطحات الخضراء بشكل إلكترونى كامل دون الحاجة إلى تدخل بشرى، واتباع أحدث أنظمة الأمان الخاصة بالمدينة، والاعتماد على الطاقة المتجددة النظيفة وأحدث ما توصل إليه العالم فى توليد الطاقة الشمسية وشحن المركبات الكهربائية، كما تضمن المدينة الجديدة توفير أعلى سرعات اتصال بالإنترنت.