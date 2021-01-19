قصائد قصيرة لـ”كامل صالح- لبنان”

قصائد قصيرة

كامل صالح- لبنان

سننمو كصفصافة النهر

نخزّن روائح الأيام

كلام الحصى للمياه

نظلل النرجس وفراشات الغياب

ندوّن بوح العشاق على شغف الأعشاب

وننمو

ننمو

كإيمان الطيبين المقدس

نربّي الله في القلوب

نحميه من عباءات النسيان

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لست قادرا على تذكر تفاصيلكِ

الحكايات تهرّ مني كلما سكت

تهرّ

كنوم شجر الصفصاف

وقبل صياح الديك

أراني ضائعا

بين المسيح وشهرزاد.

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في المساء

تنضج الهواجس

ويبدو الموت خلف الباب

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وأنتِ تطوين هذا الشغف

اخرجي قليلا الى الهواء

لا تلتفتي

لا تندمي على طيّب مثلي

وابتعدي كقافلة مهاجرة

فأنا عندما أحببتكِ فقدتكِ.