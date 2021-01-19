امينة
أبداعات

قصيدتان لـ”أمينة عبدالله”

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كتب جريدة الأهالي
46

قصيدتان

   * أمينة عبد الله

(1)

أحتاج

لمن ينتظرني تحت بيتي، وأتأخر عليه

أرتدي ملابس غير التي أعددتها

أرسل صورا بالواتساب للأصدقاء

أستفتيهم في تسريحة الشعر/ فتحة البلوزة

ارتفاع، وحِدة الكعب للوقوف طويلا

أسعد جدا

حينما أخبره أنني في انتظار الأسانسير ؛

لأهبط إليه؛ وأنا مازلت أستحم

حينها

يتحول الهاتف لرسول محبة

وأسعد بأنني من التابعين

(2)

أحتاج لمن يدرك أنني

لا أستطيع القيام بمهام يومية ثابتة

– لأنني ملولة-

لمن يقف لي بمنشفة كبيرة عند خروجي من الحمام

تجنبا لإصابتي بالبرد

لمن يختار يوما في الأسبوع للمسئوليات الصغرى

يعد الفطور/  يذهب بالأولاد للمدرسة/  يذهب لعمله دون أن يتعرض للتحرش

يرتاد السوق/  يحرص على جرعات الأدوية/  يذهب بالأطفال للتمارين الرياضية / يكوي الملابس

يقوم بشئون بيت ليوم

يوم أشعر فيه أنني انسان نصف آلي.

جريدة الأهالي
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