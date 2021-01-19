قصيدتان لـ”أمينة عبدالله”

عماد عبيد أمين الفلاحين بحزب التجمع يكتب:المجتمع الريفي غاب عن كلمة رئيس مجلس…

هناك غياب كبير في كلمة السيد رئيس الوزراء أمام مجلس النواب من حيث المجتمع الريفى.....حيث لم تتطرق كلمة السيد رئيس…