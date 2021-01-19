قصيدتان لـ”أمينة عبدالله”
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قصيدتان
* أمينة عبد الله
(1)
أحتاج
لمن ينتظرني تحت بيتي، وأتأخر عليه
أرتدي ملابس غير التي أعددتها
أرسل صورا بالواتساب للأصدقاء
أستفتيهم في تسريحة الشعر/ فتحة البلوزة
ارتفاع، وحِدة الكعب للوقوف طويلا
أسعد جدا
حينما أخبره أنني في انتظار الأسانسير ؛
لأهبط إليه؛ وأنا مازلت أستحم
حينها
يتحول الهاتف لرسول محبة
وأسعد بأنني من التابعين
(2)
أحتاج لمن يدرك أنني
لا أستطيع القيام بمهام يومية ثابتة
– لأنني ملولة-
لمن يقف لي بمنشفة كبيرة عند خروجي من الحمام
تجنبا لإصابتي بالبرد
لمن يختار يوما في الأسبوع للمسئوليات الصغرى
يعد الفطور/ يذهب بالأولاد للمدرسة/ يذهب لعمله دون أن يتعرض للتحرش
يرتاد السوق/ يحرص على جرعات الأدوية/ يذهب بالأطفال للتمارين الرياضية / يكوي الملابس
يقوم بشئون بيت ليوم
يوم أشعر فيه أنني انسان نصف آلي.