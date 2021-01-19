عماد عبيد أمين الفلاحين بحزب التجمع يكتب:المجتمع الريفي غاب عن كلمة رئيس مجلس الوزراء

هناك غياب كبير في كلمة السيد رئيس الوزراء أمام مجلس النواب من حيث المجتمع الريفى…..حيث لم تتطرق كلمة السيد رئيس الوزراء من قريب أو بعيد إلى خطة الدولة في الارتقاء بالمستوى اللائق بالريف المصري من حيث التوقعات أو المعلومات أو الأفكار والتطوير المهني أو القيم والمعتقدات ذلك بجانب الحياة الاقتصادية التي يعيشها المجتمع الريفى سواء الوجه البحرى أو الوجه القبلى من متغيرات ناتجة عن المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تمر بها البلاد….. هل ينقص السيد رئيس الوزراء المعلومات الكافية عن وضع الحياة الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المجتمع الريفى وخاصة البسطاء والفقراء في هذا المجتمع مما يجعله يتجنب الحديث في مستقبل هؤلاء من يقطنون الريف المصرى ويتعايشون من مهنة الزراعة سواء كانوا صغار والمزارعين والفلاحين الفقراء وعمال الزراعة وأصبحت الدولة تتعامل معهم على أنهم لا يستحقون أن يوضعوا في حساباتها ألا يعلم سيادة رئيس الوزراء كان لهم دور هام فى مساندة الدولة في أزمتها الاقتصادية التي فرضتها علينا جاحة كرونا هل ينقص السيد رئيس الوزراء المعلومات عن المواجهات السلوكية التى يواجهها المجتمع الريفى من تخبطات بين تصدير الأفكار دون أى دليل مادى على مروجيها وتأثيرها على جيل كامل من الشباب في ثقافتهم وسلوكهم هل لا يعلم مدى التدنى الاقتصادي والاجتماعي الذى يعيشه شريحة كبيرة من هذا المجتمع وذلك نتيجة السياسات القوانين التي فرضتها عليه الحكومات السابقة و التى كانت دائمة الإنصاف والمصالحة مع المستثمرين والتجارة الحرة على حساب الإنتاج المحلى الوطنى و التى أدت الى تعطل كل مراكز الأبحاث العلمية في مجال الزراعة للنهوض بالإنتاج الزراعي و التى ساعدت على تحويل الريف المصرى من منتج إلى مستهلك بل وأصبح من أكثر المجتمعات المهجرة سواء الهجرة إلى الخارج أو الداخل شكرا لسيادتكم لما قدمتموه وتحملتموة في النهوض بالدولة والحفاظ عليها والوصول بها إلى ما وصلت إليه من تقدم لكن كل ما نتطلبة من سيادتكم التكرم بالنظر الى هذا المجتمع

*بقلم عماد عبيد أمين الفلاحين بحزب التجمع