ضربة معلم..قطار “السخنة العلمين” ينقل البضائع من أسيا إلي أوربا والعكس خلال 120 دقيقة

كتب منصور عبد الغني:

امتلكت مصر الارادة السياسية وقررت الربط بين البحرين الاحمر والمتوسط بريا عن طريق خطة سكة حديد وقطار كهربائي بدون اشارات وتقاطعات ومزلقانات لنقل البضائع وحركة التجارة من اسيا الي اوربا والعكس في مدة زمنية قدرها 120 دقيقة.

وقعت الحكومة نهاية الاسبوع الماضي مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية للانفاق وشركة سيمنز العالمية لاقامة منظمة متكاملة للقطار الكهربائي الذي يربط بين مدينة وميناء السخنة علي البحر الاحمر بمدينة وميناء العلمين علي البحر المتوسط مرورا بمحطة سكك حديد الاسكندرية ومدينة برج العرب حيث المطار الدولي

شمل الاتفاق انشاء 1000 كم خطوط سكة حديد منها 460 كم للربط بين السخنة والعلمين والباقي لربط عدد من المدن الصناعية والمطارات والمواني بالخط الرئيسي لتسهيل حركة نقل البضائع وخدمة المنطقة الاقتصادية بقناة السويس وفي اطار خطة استراتيجية لتحويل المطارات المصرية الي رئيسية من خلال قري البضائع في استقبال وتوزيع حركة نقل البضائع من والي افريقيا.

تبلغ تكلفة المشروع 360 مليار جنيه وينتهي العمل به خلال عامين ويشمل 10 جرارات كهربائية لنقل البضائع و34 قطار ركاب و15 محطة وتصل سرعة القطار 250 كيلو متر ساعة ،علي ان تقوم الشركات المصرية بتنفيذ كافة الاعمال من تربة ورفع مساحي وتخطيط مسار وجسور وكباري واسوار ومحطات ويتولي الجانب الالماني تنفيذ اعمال الاشارات والاتصالات و التحكم الكهربائي والجرارات .

قطع المشروع الطريق علي تحركات دولية واقليمية للنيل من مكانة مصر و الحاق الضرر بأمنها القومي واهمية موقعها الاستراتيجي للربط بين جميع قارات العالم.

كشفت مصادر مسئولة للأهالي ان الفترة الماضية شهدت تحركات عديدة من قبل البعض لاحياء دراسات وافكار قديمة للربط بين الشرق والغرب رغم عدم جدواها الاقتصادية وهو ما فطنت اليه الادارة المصرية بعد ثورة 30 يونيو عام 2013 فكان مشروع قناة السويس الجديدة و الشبكة القومية للطرق ومشروعات البنية التحتية العملاقة وتطوير قطاع الخدمات ومشروعات توليد الكهرباء وصولا الي خط السكة الحديد والكهربائي الذي يربط بين الجنوب والشمال في اطار استثمار الموقع الجغرافي والحفاظ علي المكانة الاستراتيجية وصولا الي ان تصبح مصر مركزا لتوزيع التجارة العالمية سواء بريا او بحريا وكذلك جويا من خلال المطارات.