 ضبط ٢٠ طن أغذية فاسدة قبل توزيعها علي المواطنين بأسيوط  

كتب:سويفى رشدى

في ضوء المراقبة المستمرة على الأسواق بمحافظة أسيوط ومتابعة جودة السلع الغذائية والتموينية المقدمة للمواطنين تم القيام بحمله برئاسة ضباط هيئة الرقابة الإدارية بأسيوط وعضوية مدير مديرية التموين وعدد من مفتشي مديرية التموين ومفتشي الأغذية والطب البيطري وتم المرور علي المدينة الصناعية بمركز ساحل سليم حيث تم ضبط مواد غذائية مختلفة كالآتي: – عدد ١٦ طن دواجن فاسدة وبها تغير بالخواص الطبيعية وغير صالحة للإستهلاك الآدمي. – عدد ٢ طن كبده ولحوم ومصنعاتها منتهية الصلاحية وتفوح منها روائح كريهة. – كما تم ضبط كميات حوالي ٩٠٠ كيلو زبده و٧٣٠ لتر زيت زيتون و٣٥٠ كيلو عسل نحل بمكونات غير مطابقة للمواصفات القياسية والصحية لإحتوائهم علي مكونات مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمي وذلك قبل توزيعهم علي المواطنين. إجمالي مضبوطات الأغذية الفاسدة حوالي ٢٠ طن .. تم التحفظ علي جميع الكميات المضبوطة وإعداد المحاضر اللازمة وتم قيدها بأرقام ٧٥ ، ٧٦ ، ٧٧ جنح أمن دولة طوارئ مركز ساحل سليم للعرض علي النيابة العامة.