نائب رئيس جامعة أسيوط تترأس اجتماع لجنة المختبرات والأجهزة العلمية بكلية الزراعة

كتب: سويفى رشدى

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على حرص الجامعة على متابعة سير العمل بالمعامل المختلفة بالجامعة و عمل حصر شامل بالمعامل والمختبرات والتعرف على الأجهزة والإمكانيات المتاحة بداخلها بهدف الوقوف على احتياجاتها وما ينقصها من أجهزة ومعدات وأدوات أو من الكوادر البشرية المتخصصة والعمل على تطويرها وزيادة قدرتها الإنتاجية والخدمية بما يخدم العملية التعليمة والبحثية وتطويرها وفق أحدث الأجهزة والمعدات الحديثة بما يواكب سوق العمل وسوق الإنتاج بما يعود بالنفع على الجامعة والمساهمة المستمرة في تحسين و تطوير المعامل و المختبرات لمواجهة تحديات سوق الإنتاج والمنافسة مع نظيرها من المعامل والمراكز الإنتاجية والتصنيعية الخارجية والعمل على تسويقها داخل الجامعة و خارجها. جاء ذلك تعقيباً على ترأس الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة في إجتماع لجنة المختبرات و الأجهزة العلمية المنعقد في كلية الزراعة لمتابعة مناقشة الاقتراح بعمل يوم للتميز المعملي يتم فيه تكريم أفضل المعامل الطلابية والبحثية والخدمية والمعتمدة على مستوى الجامعة، وذلك بعضوية وحضور كلاً من الدكتور محمد حمام زين العابدين عميد كلية الزراعة , و الدكتور نوبي محمد حسن عميد كلية الهندسة , و الدكتورة مديحة درويش عميد كلية الطب البيطري, و الدكتورة أسماء عبد الناصر عميد معهد بحوث دراسات البيولوجيا الجزيئية, الدكتورة مها الخولي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة, و الدكتورة هبة الله جمال راشد وكيل كلية طب الأسنان لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة, و الدكتور أبو الحجاج العزيز محمد عميد كلية تكنولوجيا صناعة السكر و الصناعات التكاملية, و الدكتور أحمد محمد عبد المولي عميد كلية الصيدلة, و الدكتور عبد الحميد ابو العدب درويش عميد كلية العلوم, و الدكتور سامي عبد الرحمن عميد معهد جنوب مصر للأورام، الأستاذ محمود سيد بخيت أمين عام الجامعة. حيث أوضحت الدكتورة مها غانم أن الإجتماع يأتي في إطار تنفيذ خطة الجامعة في متابعة سير العمل بجميع المعامل و المختبرات بالجامعة تمهيداً لتقييمها لتحديد الأفضل لتكريمه وتكريم جميع العاملين فيه خلال يوم التميز المعملي المقرر عقده خلال الفصل الدراسي الثاني حيث سيتم تقييم المعامل من حيث استيفائها للمتطلبات الإدارية وخطط التطوير والمتطلبات الفنية وآلية العمل والمخرجات كالنشر العلمي وخدمتها للكلية والجامعة والمجتمع ككل ومعايير الأمن والوقاية ورأي الطلاب فيها. وصرح الدكتور محمد حمام أنه تم خلال الاجتماع مناقشة مقترحات بشأن إنشاء “بنك قطع غيار مركزي للأجهزة العلمية والمعملية”، ومقترح بشأن تشكيل لجنة عليا لوضع آلية لتطوير العمل بالمخازن والاستفادة من الأجهزة والمواد الكيماوية وغيرها، وإضافة جوائز للقطاعات المتميزة بالجامعة، وتسويق معامل الجامعة. كما قامت الدكتورة مها غانم وأعضاء اللجنة على هامش الاجتماع بجولة تفقدية للمعامل العلمية المختلفة بكلية الزراعة وهي معمل التحليلات والاستشارات الفنية، ومعمل الأبان، ومعمل الصناعات الغذائية، ومعمل الوراثة الميكروبية، كما تفقدت معمل استخلاص الزينة الطبية والعطرية، ومعمل فسيولوجيا الدواجن، ومعمل الأعداء الحيوية، ومعامل وأجهزة الأقسام العلمية،إلى جانب المعامل المركزية والتي تتضمن معمل البيولوجيا الجزيئية ومعمل زراعة الأنسجة ومعمل الميكروبيولوجيا التطبيقية ومعمل التحليلات الكيميائية ووحدة الحقن المجهري.