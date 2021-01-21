وزير البترول والثروة المعدنية يشهد توقيع باكورة عقود البحث عن الذهب بإستثمارات 13 مليون دولار

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية التوقيع على 5 عقود للبحث والتنقيب عن الذهب لشركات كندية ومصرية مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بإجمالى استثمارات يقدر بنحو 13 مليون دولار وذلك في 13 قطاعاً ، والتي تعد باكورة عقود البحث والتنقيب عن الذهب التي اسفرت عنها المزايدة العالمية الأولى لعام 202 والتى طرحتها مصر وتم الإعلان عن نتيجتها في شهر نوفمبر الماضى.

وشملت العقود التي جرى توقيعها ثلاثة عقود مع شركة لوتس جولد الكندية احدى الشركات العالمية العاملة في مجال التنقيب عن الذهب وذلك في 11 قطاعا بإجمالى استثمارات تقدر بنحو 9 ملايين دولار ، الى جانب عقد لشركة ميداف المصرية للتعدين والصناعة للبحث في قطاع واحد بإستثمارات 3 ملايين دولار ، علاوة على عقد مع شركة ابداع فورجولد المصرية للبحث في قطاع واحد بإجمالى استثمارات يقدر بحوالي مليون دولار .

وأوضح المهندس طارق الملا ان توقيع باكورة عقود البحث عن الذهب يمثل ترجمة فعلية للتعديلات على تشريعات ونظم الاستثمار التعدينى وهو ما انعكس إيجابا على مناخ الاستثمار في هذا القطاع وساعد على وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمى في البحث عن الذهب وجذب عدد وافر من شركات التعدين العالمية والمصرية.

واكد الملا ان الوزارة حريصة على تقديم الدعم الكامل لاستثمارات التعدين من خلال سرعة تذليل التحديات وانهاء الإجراءات بما يضمن تحقيق افضل النتائج والعوائد للجانبين من هذه الاستثمارات ، لافتا الى ان اقبال شركات مصرية على الاستثمار في مجال البحث عن الذهب هو إضافة مهمة تثرى النشاط التعدينى وتعزز من دور رأس المال الوطنى في هذا المجال الحيوى.

وأضاف انه سيتم توقيع باقى العقود تباعا خلال الفترة القريبة المقبلة مع باقى الشركات الفائزة بالمزايدة .

حضر التوقيع المهندس علاء خشب نائب الوزير للثروة المعدنية والجيولوجى أسامة فاروق رئيس هيئة الثروة المعدنية وممثلو الشركات الفائزة .