اتفاق مبشر بين النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر واتحاد الناشرين بشأن حقوق النقابة

بعد حكم المحكمة الدستورية العليا التاريخي بشأن حق النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر في نسبتى 2% ، 5%، وبعد إرسال عدد من الإنذارات والدعاوى لعدد من دور النشر بشأن مستحقات النقابة المالية التى لم تنقطع بالتقادم، اجتمع د. علاء عبد الهادي رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر بالأستاذ سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، لبحث سداد النسب المقررة قانونًا، وقد تم الاتفاق المبدئي في محضر اجتماع مشترك على وضع اتفاق إعلان مبادىء مشترك يضع القواعد الإجرائية للحصول – أول مرة- على حقوق النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر المالية الماضية التي لم تنقطع بالتقادم، والحقوق الحالية. وسيكون هناك اتفاق مبشر منتظر لوقف الدعاوى والقيام بمصالحات على أساس حفظ حقوق النقابة والناشر معًا في إطار من التعاون المشترك، مع النظر في الاقتراح المقدم بشأن وضع عقود نشر موحدة باتفاق النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر واتحاد الناشرين المصريين، وذلك للمحافظة على المؤلف والناشر، وحماية حقوق الاثنين.