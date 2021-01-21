رئيس جامعة سوهاج يناقش استكمال تجهيز إدارات مركز الاستشارات الهندسية

كتب إبراهيم عبد الرؤوف

ترأس الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، الاجتماع الدوري لمجلس إدارة مركز الاستشارات الهندسية والخدمات الإنمائية، لمناقشة جدول الأعمال للجلسة رقم ٨١، والنظر في بعض القرارات واللجان المشكلة بهدف دعم العملية التعليمية، والذي عقد بقاعة مجلس كلية الهندسة بالحرم الجامعي الجديد، بحضور الدكتور أحمد قاسم عميد الكلية، الدكتورة فاطمة عثمان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور ممدوح عباس المستشار الهندسي للجامعة،والمحاسب عفت حلمي مدير عام الحسابات والموازنة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة المركز.

وقال الدكتور أحمد عزيز أن الاجتماع ناقش موضوعات جدول الأعمال المتعلقة بتلبية احتياجات المجتمع المحلي ومتطلبات التكنولوجية المتزايدة، لخدمة العملية التعليمية، من خلال الخبرات الهندسية والأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالمركز، موجهاً شكر لإدارة المركز للجهود المبذولة خلال الفترة الماضية.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد قاسم أن الاجتماع بحث عدد من الموضوعات منها تكليف لجان استشارية لتابعة مشروعات الجامعة، استكمال تجهيز ادارات مركز الاستشارات الهندسية ببعض الأجهزة والادوات، النظر في تحسين الأوضاع المالية لبعض مهندسي المشروعات، صرف عائدات مركز الاستشارات الهندسية والخدمات الانمائية، إلى جانب تدعيم المركز بعدد من الكوادر البشرية في تخصصات مختلفة