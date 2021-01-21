رئيس جامعة أسيوط يتابع إنشاءات الفرع الجديدة

كتب:سويفى رشدى

قام الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط بزيارة إلى مدينة أسيوط الجديدة وذلك لمتابعة مشروع إنشاء فرع للجامعة بمدينة أسيوط الجديدة والتى صحبه فيها الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والأستاذ محمود بخيت أمين عام الجامعة والمهندس أحمد أمين مدير عام الشئون الهندسية بالجامعة سابقاً وكان في استقبالهم المهندسة جيهان عمار رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة وعدد من المهندسين المختصين بالجهاز.

وكشف رئيس جامعة أسيوط أن زيارته لمدينة أسيوط الجديدة هدفت إلى الوقوف على حجم الإنجاز الذي تم في إنشاء مقر جديد لكلية التربية للطفولة المبكرة والتى وضع التصميم الهندسي لها الدكتور محمد عبد السميع رئيس جامعة أسيوط الأسبق وذلك في الحرم الجامعي المخصص لإنشاء فرع عمراني يكون امتداداً لجامعة أسيوط في أسيوط الجديدة على مساحة 200 فدان والمقرر له أن يتضمن 36 فدان مخصصاً لمشروع إنشاء الجامعة الأهلية التابعة للجامعة ، كما يتضمن بناء مقرات جديدة لبعض كليات الجامعة الحالية الموجودة خارج الحرم الجامعي مع تخصيص مساحات كافة لتنفيذ خطط الجامعة بشأن استحداث بعض الكليات الجديدة مثل الألسن ، اقتصاد وعلوم سياسية .

وصرح الدكتور طارق الجمال أنه تم بالفعل الانتهاء من 90% من المرحلة الأولى لتكوين البنية التحتية لفرع الجامعة والتى تتضمن تخطيط الطرق وتمهيدها وإنشاء شبكات الكهرباء والصرف الصحي ، أما فيما يخص مقر كلية التربية للطفولة المبكرة والجاري إنشائها والتى نُعد نموذج نمطي موحد لكافة كليات الفرع المقرر إنشائها لباقي الكليات والتى تضم مبنيين للمدرجات وآخرين للمعامل إلى جانب القاعات الدراسية التي تلاءم مختلف الأغراض التعليمية وأيضاً جراج سفلى باتساع مبنى الكلية .

وأشار رئيس جامعة أسيوط أنه من المقرر انتهاء أعمال البناء والتشطيب للكلية خلال 6 أشهر كحد أقصى ليتم تسليمها للجامعة في يوليو القادم على أن تبدأ الدراسة بها في سبتمبر 2021 مع بدء العام الجامعي الجديد.