بحث تاريجي يتناول عملية “خطف مصر “: عبر القرون

كتب أحمد سلامة

صدر منذ أيام كتاب الباحث السكندرى م حسن الفيل الذى يؤرخ فيه قصة حكام مصر عبر العصور .

و يؤكد الباحث أن مصر لم يحكمها أحد من أبناؤها منذ 25قرن من الزمان حتى قيام ثورة ٢٣يوليو1952 وفى تصريح خاص “للاهالى ” يقول المؤلف .

والكتاب عرض لرسالة ماجستير في التاريخ بنفس المعني يشرح الفصل الأول منه لماذا هذا الكتاب ومن هو المصري وكيف كتب تاريخنا ؟ والفصل

الثاني يسرد معاناة مصر عبر العصور والامتيازات الأجنبية ومقارنة بين مصر وتركيا وهل العثمانيين خلافة ام إمبراطورية وما الفرق .والفصل

الثالث يسرد تاريخ تأسيس الأسرة العلوية متضمنا معارك محمد علي والسخرة في حفر القناة ومواجهة عرابي للخديدي وفشل الثورة العرابية.

أما الفصل الرابع عن ما يدعيه البعض (جنة ما قبل يوليو) وهى مرحلتي فؤاد وفاروق.

وفى الفصل الخامس يتضمن مشاهدات المؤلف في قريته وكيف كانت أحوال أهل مصر كشاهد عيان . وفى الفصل السادس يحكى عن دور الإعلام في التوعية وسبب نفي بيرم التونسي والسابع عن نضال الشعب المصري عبر العصور ثم إرهاصات ثورة الطلاب والنواب والضباط الأحرار و انتصار إرادة الشعب صباح ٢٣ يوليو