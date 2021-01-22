نقابة معاشات الحديد والصلب تتضامن مع عمال شركة الحديد والصلب وترفض قرارات التصفية.

نقابة معاشات الحديد والصلب تعلن تضامنها مع عمال شركة الحديد والصلب، وترفض قرار وزير قطاع الأعمال العام بتصفية شركة الحديد والصلب المصرية، وتناشد كل القوى الوطنية في مصر، من أعضاء برلمان وصحفيين وإعلاميين، وقوى سياسية وأحزاب وطنية، ورجال القوات المسلحة، مدرسة الوطنية المصرية، وعلى رأسهم رأس الدولة، السيد عبد الفتاح السيسي، ضرورة التصدي لهذا القرار الصادر من وزير لا يعرف قيمة مصنع الحديد والصلب الاقتصادية ذات البعد الاجتماعي والوطني، والبعد القومي في مصنع الحديد والصلب يماثل و يشابه نهر النيل، فبدون نهر النيل لا توجد تنمية زراعية، وبدون مصنع الحديد والصلب لا توجد تنمية صناعية، فعلى السادة أعضاء البرلمان الشرفاء والوطنيين، والسيد رئيس الجمهورية ضرورة التصدي لهذا القرار، وسرعة إلغائه، حماية للصناعة الوطنية ومستقبل التنمية في مصر.

*نقابة معاشات الحديد والصلب -إحدى نقابات الاتحاد العام لأصحاب المعاشات-الخميس 21 / 1 / 2021