تعزيز التعاون الرياضي بين العراق ومصر.  

اتفق العراق ومصر على تنظيم لقاءات رياضية مشتركة ومعسكرات تدريبية خاصة في مجال كرة القدم والالعاب الأخرى ، واقامة توأمة في المجالات الرياضية وإنشاء مراكز للشباب .

وقال وزير الشباب والرياضة عدنان درجال في تصريح صحفي له، أن الاتفاقية التي تم اعدادها مع الجانب المصري والعراقي ضمن اللجنة المشتركة العليا، هي في مراحلها الأخيرة للتوقيع، وكانت هناك بعض الملاحظات التي قمنا بتعديلها.

وعن جولته في مصر قال درجال، “لقد زرت الامانة العامة للجامعة العربية والتقيت أمينها العام أحمد أبو الغيط وتم التشاور معه في المجالات المختلفة الخاصة بتطور الرياضة في العراق، إضافة الى افتتاح معهد إعداد القادة في بغداد، وجولة في الملحق العراقي التابع للجامعة العربية، الذي أسهم العراق بانجازه بنسبة %100”. وأضاف، “انه تم التباحث مع الجانب المصري بشأن موضوع الاستثمار في الأندية الرياضية ومراكز الشباب والاستفادة من خبرات الأشقاء المصريين في هذا المجال، كونه يسهم في تضخيم موارد الوزارة”. وأشار درجال الى “أنه قام بزيارة مقر اتحاد كرة القدم المصري وتم الاتفاق على إجراء عدد من المباريات الودية، فضلاً عن اقامة لقاءات مع النجوم السابقين” .