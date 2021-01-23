“الملحمة”رواية جديدة للكاتب أحمد محمد عثمان

“الملحمة”رواية جديدة للكاتب أحمد محمد عثمان
طرح الكاتب احمد محمد عثمان أجدد رواياته والتى تحمل اسم “الملحمة”، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تنافس فى معرض القاهرة الدولى للكتاب 2021.
وأشار الكاتب احمد محمد إلى أن الرواية تدور في إطار أجتماعى يتضمنه الغموض والاثارة والتشويق.
وتدور أحداث الرواية حول حياة موسيقي في زمن ما، ويختار لحظة تاريخيّة حافلة بالتوتر، هي تلك التي بدأ فيها نابليون بونابارت حملته على إيطاليا، وبين عنف الحرب وآلام المنفى من جهة، ورهافة دواخل البطل وحساسيته الفنيّة من جهة أخرى، يرتسم طباقٌ أو تعارضٌ أليم.
واختتم عثمان ، أتمنى ان تصل الروايه لكل من يحب افكار الغموض والتشويق نظرا لان الروايه تتبني معاني واحداث اغلبها حقيقيه من الواقع الماضي والذي يؤثر بالضرورة علي شكل الحاضر.