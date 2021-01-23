رئيس النواب يهنئ السيسي بعيد الشرطة وثورة 25 يناير

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى شهداء الواجب من رجال الشرطة الأبرار في الخامس والعشرين من يناير الذين قدموا ارواحهم فداء للوطن وحماية لترابه ضد محتل غاشم، كما هنأ الرئيس بذكرى الخامس والعشرين من يناير التي قادها شباب مصر الأطهار.

وجاء في نص البرقية: “ونحن نحتفى بذكرى شهداء الشرطة الأبرار فى الخامس والعشرين من يناير؛ أن ‏أتقدم إليكم بخالص التهنئة القلبية بهذه المناسبة الوطنية التى نتذكر فيها رجالاً ‏صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فدفعوا أرواحهم ثمناً غالياً فداء للوطن وحماية لترابه المقدس ‏ضد المحتل الإنجليزي الغاشم”.‏

وأضاف الدكتور حنفي جبالي: “إذا كانت قواتنا المسلحة الباسلة، هي درع الوطن المحررة للأرض، الحامية ‏للعرض، فإن رجال الشرطة الوطنية قد أثبتوا أنهم سياج الأمن والأمان لكل مواطن ‏على أرض مصر الطاهرة التي كلأها الله بعنايته”.‏

وتابع: “لقد سقط من هؤلاء وأولئك أطهر الشهداء، وأشجع الرجال وهم يطاردون أعداء ‏الحياة المهلكون للنسل والحرث، الذين يريدون تحويل مصر إلى مستنقع من الدماء ‏والأشلاء، وتحطيم كل مقومات الحياة والبناء، فتحية لشهداء الواجب الأبرار”.‏

كما تقدم د. حنفي جبالي لرئيس الجمهورية بخالص التهنئة القلبية باحتفال مصر في اليوم ذاته ‏بذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير، التي قادها شباب أطهار والتي صححت مسيرتها ‏الجماهير الغفيرة التي خرجت في الثلاثين من يونيو وحماها جيش الشعب وشرطته ‏الوطنية ممن أرادوا اختطاف هويتها، لتسترد مصر بفضل رشد تحركاتكم دورها ‏العربى والإقليمي والدولى وتخوض معارك التطوير وبناء صروح جديدة للإنتاج على ‏أرض مصر.‏

واختتم رئيس مجلس النواب البرقية: “حمى الله شعب مصر ووقاكم من كل سوء”..