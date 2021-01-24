بالأسماء.. تشكيل لجنة القيم البرلمانية

وافقت اللجنة العامة لمجلس النواب، برئاسة حنفي جبالي، على تشكيل لجنة القيم البرلمانية برئاسة رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، المستشار إبراهيم الهنيدي، وجاء التشكيل كالتالي؛

أولاً: الرئاسة:

– المستشار إبراهيم الهنيدي بصفته رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (وفقًا للائحة).

ثانياً: عضوية الأعضاء:

1. أحمد بدران البعلي (مستقبل وطن)

2. محمد نجيب خالد نور الدين (مستقبل وطن)

3. عبدالوهاب خليل (مستقبل وطن)

4. هشام الشعيني (مستقبل وطن)

5. إلهامي البارودي (مستقبل وطن)

6. شعبان لطفي (الشعب الجمهوري)

7. إيرلايا سمير حارص (الشعب الجمهوري)

8. عيسى عبد المنعم أبو زي (حماة الوطن)

9. ألفت علي كامل عبدالمجيد (مصر الحديثة)

10. سوسن حسني حافظ (الوفد)

11. فاطمة سليم (إصلاح وتنمية)

12. مي كرم جبر (مستقل)

13. رفعت درويش (المؤتمر)

14. علي عبدالونيس (مستقل)