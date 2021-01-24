حسام فريد: الشركات المحلية لديها القدرة وجاهزة لتلبية كل احتياجات المشروعات القومية طبقا لتوجيهات السيد الرئيس

أكد حسام فريد حسنين عضو مجلس الإدارة و رئيس لجنة تعميق التصنيع المحلي باتحاد الصناعات والعضو المنتدب لشركة الوايلر فريد حسنين للطلمبات أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لشركات «الطلمبات” بضرورة الاستعداد لتلبية طلبات المشروعات القومية الكبرى خلال الفترة القادمة ومنها مشروع زراعة 400 ألف فدان في سيناء و مبادرة حياة كريمة يحمل بيت طياته الكثير من الرسائل الإيجابية منها ثقة الرئيس والحكومة في الصناعة المحلية وهي الثقة التي تمثل دافعا قويا لمواصلة العمل لتحقيق المزيد من التطور والنمو الذي يسمح لنا بالمنافسة العالمية.

وعبر فريد عن سعادته بهذه الثقة الكبيرة قائلاً: “بمجرد الاستماع إلى كلمة الرئيس السيسي، خلال افتتاحه مشروع «الفيروز» للاستزراع السمكي بشرق التفريعة ببورسعيد بدأت جميع شركات تصنيع الطلمبات الوطنية وعلى رأسها شركة الوايلر فريد حسنين للطلمبات في الاستعداد لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي والعمل بكل قوة وبذل الجهود الكبيرة لتلبية جميع احتياجات المشروعات القومية الكبرى من الطلمبات طبقًا لأفضل المعايير والمواصفات الفنية العالمية للمشاركة الجادة في تنمية بلدنا “. كما يمثل هذا الهدف الاستراتيجي الاول لبرنامج تعميق الصناعات المحلية تحت اشراف اتحاد الصناعات المصرية

كانت شركة الوايلر فريد قد ساهمت ب ٩٩ طلمبة ضخ و٨ محطات ضخ وأكثر من ٧٥٠٠ م مكعب لتصريف المياة بقدرة ٢٠ ميجاوات في مشروع «الفيروز» للاستزراع السمكي بشرق التفريعة ببورسعيد كما ساهمت في مشروع الاستزراع السمكي ببركة غليون منذ عامان وأيضا محطات الرواع بالعاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المشروعات القومية خلال الفترة القصيرة الماضية و الذي شرف بافتتاح السيد الرئيس اليوم

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد علق على خط المياه الناقل من محطة المعالجة ببحر البقر إلى الأراضي التي تصلح للزراعة في سيناء، قائلًا “إنَّ الحفر سيستوعب 8 مواسير على امتداد أكثر من 100 كم: «اوعوا تفتكروا إن الـ 400 ألف فدان هيتعملوا بتكلفة مالية بسيطة، لكن لازم الدولة تتصدى للمعوقات عشان تعمل تنمية”.

وتابع: «بقول لشركات الطلمبات في مصر إنَّ إنتاجهم يبقى جاهز لتلبية مطالبنا طبقًا للمعايير الفنية المطلوبة، ودكتور مصطفى مدبولي بيقول إننا محتاجين لمحطات الصرف الصحي الخاصة بـ4 آلاف و500 قرية 10 آلاف طلمبة، يعني فرصة كبيرة جدًا لشركاتنا المصرية إنها تعمل استثمارات عشان تدينا الطلمبات بدل ما نجيبها من برة. يلا يا مصريين بقي نبني ونعمل لبلدنا”.