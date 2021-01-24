وداعا دلال وديد

صرح مصدر رسمي من حزب التجمع بما يلي :”يفتقد حزب التجمع برحيل دلال وديد عضو الامانة العامة لحزب التجمع وامين عام اتحاد النساء التقدمى احد ابرز قيادته المهنية والنسائية المخلصة،التى شاركت بجهد بارز فى كل انشطته الداعمة لحقوق الشعب المصرى فى العدالة الاجتماعية والحرية والمساواة..كما قدمت جهدا خلاقا فى صياغة برنامج التجمع للاسكان،وبرحليها نفتقد نموذجا انسانيا وسياسيا راقيا ،رحمها الله رحمة واسعة وعوض التجمع والاسرة والاصدقاء والزملاء بفقدها بعضا من ماثرها الفريدة”