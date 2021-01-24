محافظ المنوفية يعتمد ترقية 13 ألف معلم وأخصائي

كتب عادل شحتينو

إعتمد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية قراراً بترقية عدداً من المعلمين والأخصائيين وأمناء المكتبات والبالغ عددهم 13 ألف وأربعين معلم واخصائي الي الوظيفة الأعلي ، وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته ولائحة التنفيذية . حيث أصدر محافظ المنوفية قرار رقم 157 لسنة 2021 ينص علي إعتباراً من 1 يناير 2020 يرقي أعضاء هيئة التعليم شاغلوا وظائف المعلمين وما يقابلها من وظائف الأخصائيين الإجتماعيين ، والأخصائيين النفسيين ، وأخصائي التكنولوجيا ، وإخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات الذين إستوفوا باقي متطلبات الترقية إلي الوظيفة الأعلي ، علي أن يُمنح المرقون بدل الإعتماد المقرر قانوناً ، وعلاوة الترقية . كما أصدر محافظ المنوفية قرار رقم 156 لسنة 2021 ينص علي إعتباراً من 1 يناير 2020 ينقل شاغلي وظائف المجموعة النوعية التخصصية والمجموعة الفنية للتعليم علي إختلاف درجاتهم المالية من المعلمين القائمين بالتدريس أو التوجيه و الإخصائيين الإجتماعيين والإخصائيين النفسيين وإخصائي التكنولوجيا وإخصائي الصحافة والاعلام وأمناء المكتبات ومن كان يشغل إحدي هذه الوظائف وتم إلحاقه للعمل في وظائف الإدارة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية التابعة لها والذين إستوفوا متطلبات التنمية المهنية المقررة الي وظائف المعلمين أو ما يعادلها ، طبقاً لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية والبالغ عددهم (60)، علي يأن يًمنح الاعتماد المقرر قانوناً ومن جانبه أشار محافظ المنوفية أن المعلم هو عصب العملية التعليمية ، مؤكداً علي إهتمامه بأعضاء هيئة التدريس والحرص علي دعم المعلمين مهنياً وإجتماعياً تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية للإرتقاء بالمنظومة التعليمية ورفع كفاءة المعلمين .