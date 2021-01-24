لجنة من رئاسة الجمهورية تناقش تطوير القرى وتوابع المركز بمجلس مدينة مطوبس

كتب – منتصر النجار

فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتوفير حياة كريمة لجميع قرى وتوابع مركز مطوبس

عقد اليوم بقاعة المؤتمرات بديوان عام مجلس مدينة مطوبس برئاسة المستشار جمال فهمى عيد رئيس مركز ومدينة مطوبس واللجنة المكلفة على تنفيذ مشروع حياة كريمة لتطوير فرى وتوابع مركز مطوبس كل من دكتور اسلام جبر منشق عام مشروع حياة كريمة ودكتوره سيمون ناصر ديوان عام رئاسة الجمهورية ودكتوره مهتاب مجدى هيئة السلامة الغذائية ودكتورة نسرين الشرقاوى مكتب الاستراتجيات الاقتصادية وذلك لمناقشة كافة المتطلبات والمشروعات التنموية لتوفير حياة كريمة

وأكدت الدكتورة سيمون ناصر على أن مركز مطوبس من أهم المراكز التى كلف السيد رئيس الجمهورية بسرعة البدء فى تطبيق مشروع حياة كريمة لتطوير وتنمية القرى والتوابع