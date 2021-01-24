 مليار جنيه لتطوير الإجراءات التحضيرية والتنفيذية لمبادرة حياة كريمة بثلاثة قري

كتب- منتصر النجار

ناقش اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ،الإجراءات التحضيرية والتنفيذية صباح اليوم الخميس مبادرة حياة كريمة التي تخدم مدينة ومركز مطوبس بكافة القرى والتوابع ، بحضور عمرو البشبيشى،نائب محافظ كفر الشيخ ،ومحمد رأفت ،معاون محافظ كفر الشيخ والمستشار جمال فهمى رئيس مركز ومدينة مطوبيس وأعضاء مبادرة حياة كريمة بمحافظة كفر الشيخ من شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظة، في اطار بحث التنمية الشاملة للقرى وتوابع مركز ومدينة مطوب كما ناقش محافظ كفر الشيخ المشروعات المقترحة في قطاعات المرافق والخدمات ،والمشروعات المختلفة بالنواحي الاقتصادية للمواطنين من مشاريع للشباب ومناطق حرفية، إضافة لإقامة مشروعات خدمية بكل قرى مراكز مطوبس ، ضمن مبادرة “حياة كريمة”، تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير 1400 قرية بـ 22 محافظة على مستوى الجمهورية وأكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ، تتضمن المبادرة تطوير 187 تابع و 18 قرية بمركز مطوبس بالإضافة إلى مدينة مطوبس، في كافة متطلبات الحياة الكريمة للمواطنين، وتشمل المبادرة على تطوير “بني بكار، منية المرشد، برنبال، البصراط، الجزيرة الخضراء، وبرج مغيزل، عزبة عمرو، ابيانة، معدية مهدي، عزبة الخليج البحري، بريدعة، الوقف البحري، القني، عزبة الخليج القبلي، الوقف القبلي، القومسيون شرق، القمسيون غرب جدير بالذكر؛ أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجه ببلورة المشروع القومي لتطوير 1400 قرية على مستوى محافظات الجمهورية، في سياق جهد متكامل ومنظم من قبل كافة الأجهزة الحكومية المعنية، وذلك في إطار التنمية المستدامة التي تستهدف الريف المصري، لرفع قدرات البنية الأساسية لتلك القرى والكفور والنجوع من كافة الجوانب الخدمية، والمعيشية، والاجتماعية لتغيير واقع الحياة لمواطني تلك القرى إلى الأفضل وعلى نحو شامل، وذلك لمواكبةً للجهود التنموية التي تشمل كافة القطاعات بالدولة