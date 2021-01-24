مواصلة حملات إزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية بالشرقية

كتب محمد يعقوب

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في تنفيذ الإزالة الفورية لأي تعديات مخالفة على الأراضي الزراعية أو املاك الدولة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للحفاظ على هيبه الدولة وفرض سياده القانون على الجميع . وجه المحافظ رؤساء المراكز بالتعاون مع الأجهزة الأمنية فى تكثيف الضربات المتلاحقة للمتعدين على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة على مستوى المحافظة وإحالة المخالفين إلى محاكمات عسكرية تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بالتعامل بكل حسم مع حالات التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي. وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، تمكنت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بالتنسيق مع قسم الازالات برئاسة المركز والقسم الهندسي بالوحدة المحلية بشهداء 2 بحر البقر بفك شده خشبيه مجهزه لصب خرسانة مسلحة بناحية شهداء بحر البقر علي مساحة 150متر وتم اتخاذ الاجراءات القانونيه حيال المخالفين. وشنت رئاسه مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع الوحدة المحلية بكفر أيوب حمله لإزاله حاله تعدى بالبناء المخالف على أرض زراعية بعزبه السعدونى على مساحه 150 متر وتمت الإزالة على نفقه المخالف. وقامت رئاسه مركز ومدينه الزقازيق بالتنسيق مع الوحدة المحلية ببهنباى و الجمعية الزراعية بالإزالة الفوريه لأعمال بناء مخالفه على الارض الزراعيه بناحية بهنباى على مساحة 185م واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف. وقامت رئاسة مركز ومدينة أبوكبير بازاله حاله تعدي بالبناء علي الارض الزراعية بناحية الشرفة اخر شارع ابوعوض عباره عن بناء سور بالدبش الأبيض من جهتين بطول ١٦٠ متر تقريباً وارتفاع ٢متر وذلك بناءاً على بلاغ من مدير جمعية بندر أبوكبير بقيام أحد المواطنين بالتعدي بالبناء على الأرض الزراعية ، وعلى الفور توجه الجهاز التنفيذي برئاسه المركز (سم الإزلات ومشرف التخطيط العمراني ومدير الجمعيه والإدارة الزراعية بالنزول فوراً لموقع البلاغ وتم إزاله التعديات المخالفه حتى مستوى سطح الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.