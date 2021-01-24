محافظ قنا يسلم ٦٣  عقد إيجار وحدة سكنية للأسر الأولى بالرعاية بدشنا

كتب عوض الله الصعيدي

سلم اللواء أشرف الداودى محافظ قنا عقود إيجار وحدات سكنية لعدد ٦٣ أسرة من الأسر الاولى بالرعاية والأرامل والمطلقات فى مركز دشنا وذلك بحضور الاستاذ عبدالراضى عربى رئيس الوحدة المحلية للمدينة .

اوضح المحافظ ان عدد المتقدمين للحصول على وحدات سكنية بنظام الإيجار بلغ ٢٢٧ مواطن من قرى ( نجع سعيد – نجع عزوز – أبومناع غرب – فاو قبلى – أبودياب غرب ) وتم تشكيل لجنة لبحث حالاتهم الإجتماعية وبلغ عدد المستحقين ٦٣ مواطن مؤكدا على أنه تم تسليم كافة الوحدات بعد فحص جميع الحالات المتقدمة بدقة لضمان ذهاب الوحدات لمن يستحق من المتقدمين .

وهنأ المحافظ المستحقين وطالبهم بالحفاظ على الوحدات السكنية مؤكداً أنه من حق كل مواطن الحصول على مسكن يوفر له حياة كريمة مشيراً إلى أن الدولة تسعى جاهدة للارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين بجميع القطاعات الخدمية والتنموية.