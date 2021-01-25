محمد الحديني
أبداعات

“النداء الأخير لرحلة الذهاب” لـ”محمد الحديني”

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كتب جريدة الأهالي
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النداء الأخير لرحلة الذهاب

البحر لا يتوقف عن فعل المد والجزر

ولا أثر للزجاجة المحفور عليها اسمي

الأرض تداري خبيئتها عني

رغم كل ابتهالاتي وتوسلاتي لسادة عالمها السفلي

سكان المدينة من البطن قدميات

يغطون في نوم عميق

سكونٌ قاتلٌ يتغلغل في هوائه

رائحة غير مستساغة

لماضٍ أسود يُسيطر

وأنا

أحاول تسلق البرج الوحيد الصامد؛

لقرع جرس يعلوه صدأ الخَرَس.

وصية وحيدة لكائن لم يتشكل بعد

عندما تحين لحظتي

ضعوني على مقعد دراجة

ولا تندهشوا من انتصاب هامتي عليه

وفضلا اتركوها تمضي

هي تعرف طريقها جيدا

إلى البحر الذي ضبطه پوسيدون على الوضع الهادئ

ستسير على الماء تحوطها شموع طافية مشتعلة

وعند بلوغ نقطة الالتقاء بالسماء

ستطير ومعها بالونات مُلونة شفافة

تحوي كل واحدة منها ورقة من رُوزنامتي

يا له من موكب مهيب

وعند البوابة المقدسة

ستُقرع الطبول وستَعزِف الأوركسترا

موسيقى نشيد الحقيقة

وستتلقفني اليد الحانية

وتربت على رأسي

وعندها سأفتح عيني

وسأطلق ضحكة مولود

أتى إلى الحياة بذاكرة جديدة

خلاياها من ورد وقوس قزح.

الحكاية

(من وديع سعادة وإليه)

الحكاية

أن لا رسالة في الطريق إليك

ولا ساعي بريد يرفض التقاعد من أجل خاطرك.

الحكاية

أن لا منوم قادر على تخدير عصفور الساعة

ولا سكين يفلح مع لحم عنقه العصيّ.

الحكاية

أن لا حبيبة تنتظرك على الحافة الأخرى

هي فقط ممثلة رديئة لا تجيد دور محطمة القلوب.

الحكاية

أن لا حكاية تشتاقها أذناك

فحِجر جدتك الممسوس بخلايا السماء لم يعد كائنا إلا في خيالك.

جريدة الأهالي
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