“عين الضباب” لـ”دنيا الشدادي-المغرب”

عين الضباب معتمة

تخترق الليل الطويل

تراقب القمر الطافي على البحيرة

و تذرف الهباء.

من بعثر الماء؟

من أسقط الجداول؟

من شقّ السماء؟

من أخرج الأطفال من القبلات؟

عين الضباب معتمة

تنوح على زمزم.. والفرات.