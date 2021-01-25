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“عين الضباب” لـ”دنيا الشدادي-المغرب”

يسر جريدة الأهالي أن تقدم لقرائها صفحة إبداعات تواكب الحركة الأدبية المعاصرة في مصر و العالم العربي و الترجمات العالمية ..وترحب بأعمال المبدعين و المفكرين لإثراء المشهد الأدبي و الانفتاح على تجاربهم الابداعية..يشرف على الصفحة الكاتبة و الشاعرة/ أمل جمال . تستقبل الجريدة الأعمال الابداعية على الايميل التالي: Ahalylitrature@Gmail.Com

كتب جريدة الأهالي
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“عين الضباب” لـ”دنيا الشدادي-المغرب”

عين الضباب معتمة
تخترق الليل الطويل
تراقب القمر الطافي على البحيرة
و تذرف الهباء.

من بعثر الماء؟
من أسقط الجداول؟
من شقّ السماء؟
من أخرج الأطفال من القبلات؟

عين الضباب معتمة
تنوح على زمزم.. والفرات.

جريدة الأهالي
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