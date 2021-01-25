“عين الضباب” لـ”دنيا الشدادي-المغرب”
يسر جريدة الأهالي أن تقدم لقرائها صفحة إبداعات تواكب الحركة الأدبية المعاصرة في مصر و العالم العربي و الترجمات العالمية ..وترحب بأعمال المبدعين و المفكرين لإثراء المشهد الأدبي و الانفتاح على تجاربهم الابداعية..يشرف على الصفحة الكاتبة و الشاعرة/ أمل جمال . تستقبل الجريدة الأعمال الابداعية على الايميل التالي: Ahalylitrature@Gmail.Com
“عين الضباب” لـ”دنيا الشدادي-المغرب”
عين الضباب معتمة
تخترق الليل الطويل
تراقب القمر الطافي على البحيرة
و تذرف الهباء.
من بعثر الماء؟
من أسقط الجداول؟
من شقّ السماء؟
من أخرج الأطفال من القبلات؟
عين الضباب معتمة
تنوح على زمزم.. والفرات.