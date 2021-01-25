فريق طبي بجامعة أسيوط ينجح في إنقاذ حياة مريض باستئصال ورم خبيث

كتب:سويفى رشدى

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن نجاح فريق طبي بمعهد جنوب مصر للأورام في إنقاذ حياة مريض في الثلاثينات من عمره وذلك بإجراء جراحة ناجحة تم من خلالها استئصال ورم خبيث بالبطن خلف الكليه اليسرى وآخر بالصدر خلف الرئة اليسرى والقلب والذي يأتي في إطار استمرار الخدمات الصحية والطبية الهائلة المقدمة داخل المعهد لأكثر من 40 ألف مريض سنويا من مختلف الأعمار ومن مختلف محافظات الصعيد .

وأوضح الدكتور سامي عبد الرحمن عميد معهد جنوب مصر للأورام أن المريض تم استقباله وكان يشتكى من آلام بالبطن وبالكشف علية وفحصه و مناظرة الأشعة تحت إشراف الدكتور حسين فخري البحيرى أستاذ جراحة الأورام بالمعهد و تبين وجود ورم بالبطن خلف الكليه اليسرى حجمه حوالي 12X 15 سم مسبباَ ضغط على الحجاب الحاجز وشريان الأورطى وورم آخر بالصدر خلف الرئة اليسرى والقلب يبلغ حجمه حوالي 10 X15 سم .

وأشار الدكتور حسين فخري البحيرى أن الفريق الطبي المعاون له ضم كلاَ من طبيب عماد سعد وطبيب محب إدوارد المدرسين المساعدين بقسم جراحة الأورام وبالتعاون مع فريق طبي من جراحة الصدر والقلب بقيادة الدكتور حسين الخياط أستاذ مساعد جراحة الصدر والقلب وطبيب محمود محمد مدرس مساعد جراحة القلب والصدر وتم تخدير المريض تحت أشراف الدكتور خالد فارس الأستاذ المساعد بقسم تخدير الأورام بالمعهد وطبيب أحمد عبد الحميد وطبيبه سلمى الزناتى وطبيبة ميرنا إسماعيل المدرسين المساعدين بقسم تخدير الأورام وتم استئصال ورم البطن مع الحفاظ على الكليه اليسرى و الطحال البنكرياس والشريان الأورطى وأيضا استئصال ورم الصدر مع الحفاظ على الرئة اليسرى والقلب وإعادة إصلاح الحجاب الحاجز مؤكداً أن المريض في حالة صحية جيدة ولا يزال يتلقى الرعاية الصحية اللازمة له عقب الجراحة بالمعهد.