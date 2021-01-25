اجتماع وزير السياحة والآثار بقيادات المتحف المصري الكبير لمتابعة مستجدات الأعمال

اجتمع وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، مع المشرف العام على المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به اللواء عاطف مفتاح، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى وزيري، ومساعد الوزير للشئون الأثرية بالمتحف المصري الكبير الدكتور الطيب عباس، لمناقشة آخر مستجدات الأعمال بالمتحف.

وتم خلال الاجتماع استعراض آخر تطورات الأعمال بالعرض المتحفي الخاص بقاعات الملك توت غنخ آمون والدرج العظيم، وأعمال تثبيت تماثيل الملك سنوسرت الأول في مكان عرضها النهائي بالمتحف وغيرها من الأعمال الأثرية.

كما تم استعراض آلية للتنسيق لبدء عرض القطع الأثرية الثقيلة بالمرحلة الثانية بالمتحف والتي تضم القاعات الرئيسية بالمتحف والتي ستعرض قطع أثرية منذ عصور ما قبل التاريخ وحتي اليوناني الروماني، حيث تم الانتهاء من نقل وترميم ٥٤٩ قطعة أثرية، وجاري استكمال نقل ١٨٦ آخرين.

وأكد وزير السياحة والآثار على ضرورة الانتهاء من جميع الأعمال وجاهزيتها في التوقيتات المحددة لها مسبقا وتذليل كافة العقبات، والتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية، كما ثمن على ما آلت إليه أعمال العرض المتحفي بقاعات الملك توت عنخ آمون والدرج العظيم.

وفي سياق متصل ترأس الدكتور خالد العناني، الاجتماع الثاني لمجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، بمقر المتحف بالفسطاط، لمناقشة العديد من الموضوعات الهامة، منها اعتماد مقترح الهيكل التنظيمي لهيئة المتحف، و اعتماد خطة العمل الخاصة بهيئة المتحف مع منظمة اليونسكو لمدة عامين.