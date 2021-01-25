“ائتلاف اولياء امور مصر” الشواهد تؤكد اجراء امتحانات بعد اجازة التيرم الاول

قالت داليا الحزاوي، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور، إن كل الشواهد تؤكد أن هناك امتحانات للفصل الدراسي الأول لطلاب المدارس بعد اجازة نصف العام، فنجد أن فيروس كورونا وفق للتقارير اليومية قد قل عن السابق وسوف نتاكد من ذلك يوم ١٤ فبراير كما اشارت وزير التربية والتعليم بأنه سيوضح كل الأمور يوم ١٤ فبراير القادم. وأضافت: “ويجب أن نركز هذه الايام علي الاستعداد للامتحانات فهناك حالة من اللامبالاة وعدم الاحساس بالمسئولية اصابت بعض الطلاب و لديهم دائما تفكير سلبي انهم لا يستطيعوا المذاكرة”. وقالت” الحزاوي”، إنه عندما ننصحهم لا يستمعوا معتبرين ان مطالبنا بدافع السيطرة وليس خوف عليهم وعلي مستقبلهم و لعل من الأهمية توجيه النصيحة لابنائنا الطلاب لمساعدتهم وتشجعيهم : عزيزي الطالب / الطالبة” يجب ان تنظر للتعليم انها وسيلتك لتصبح شخص متميز في المجتمع وتحظي باحترام وتقدير الجميع”. وتابعت: “ابتعد عن الاصدقاء المحبطين الذين يبثوا فيك روح اليأس والاحباط وان لا يوجد فائدة من المذاكرة وحاول تحوط نفسك باصدقاء محفزين لديهم رغبة في الانجاز والاجتهاد”. وأوضحت بأنه يجب أن تحدد الوقت المتبقي لديك و احصر المواد الدراسية واعمل جدول للمذاكرة فهذا الجدول سيساعدك علي تنظيم يومك واستغلال الوقت افضل استغلال، وحاول أن تصنع لنفسك ملخصات للقوانين أو المعادلات أو اجابات الاسئلة التي تحمل افكار غير متداولة، قائلة: “هذا الملخص سوف يساعدك كثيرا ليلة الامتحان، حاول الاعتماد علي الفهم وليس الحفظ فقط فالمذاكرة المعتمدة علي الفهم تبقي عالقة في الذهن وعند المذاكرة حاول ان تشرك اكثر من حاسة لديك مثلا اكتب ما تذاكر علي الورقة او القراءة بصوت”. وأشارت إلي أنه من المهم اختيار مكان مريح للمذاكرة بعيد عن كل ما يشتت انتباهك و حدد اوقات محددة لاستخدام الموبايل، مشيرة الي أنه يمكن الاستعانة بالانترنت في المذاكرة فهناك قنوات تعليمية بالمجان علي يوتيوب أو منصات الوزارة المختلفة ويمكنك متابعة البرامج التعليمية. واختتمت مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، قائلة: “اخيرا يجب أن تعلم أن الوقت لم يفت ويمكنك أن تجتهد وتنظم وقتك هذه الأيام حتي يمر أيام الامتحانات علي خير وتحقق النجاح الذي يسعدك ويسعد والديك الذين لم يدخروا وسعا في توفير كل ما تريد حتي تصبح في مكانه مميزة”.