“ائتلاف اولياء امور مصر” الشواهد تؤكد اجراء امتحانات بعد اجازة التيرم الاول
قالت داليا الحزاوي، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور، إن كل الشواهد تؤكد أن هناك امتحانات للفصل الدراسي الأول لطلاب المدارس بعد اجازة نصف العام، فنجد أن فيروس كورونا وفق للتقارير اليومية قد قل عن السابق وسوف نتاكد من ذلك يوم ١٤ فبراير كما اشارت وزير التربية والتعليم بأنه سيوضح كل الأمور يوم ١٤ فبراير القادم. وأضافت: “ويجب أن نركز هذه الايام علي الاستعداد للامتحانات فهناك حالة من اللامبالاة وعدم الاحساس بالمسئولية اصابت بعض الطلاب و لديهم دائما تفكير سلبي انهم لا يستطيعوا المذاكرة”. وقالت” الحزاوي”، إنه عندما ننصحهم لا يستمعوا معتبرين ان مطالبنا بدافع السيطرة وليس خوف عليهم وعلي مستقبلهم و لعل من الأهمية توجيه النصيحة لابنائنا الطلاب لمساعدتهم وتشجعيهم : عزيزي الطالب / الطالبة” يجب ان تنظر للتعليم انها وسيلتك لتصبح شخص متميز في المجتمع وتحظي باحترام وتقدير الجميع”. وتابعت: “ابتعد عن الاصدقاء المحبطين الذين يبثوا فيك روح اليأس والاحباط وان لا يوجد فائدة من المذاكرة وحاول تحوط نفسك باصدقاء محفزين لديهم رغبة في الانجاز والاجتهاد”. وأوضحت بأنه يجب أن تحدد الوقت المتبقي لديك و احصر المواد الدراسية واعمل جدول للمذاكرة فهذا الجدول سيساعدك علي تنظيم يومك واستغلال الوقت افضل استغلال، وحاول أن تصنع لنفسك ملخصات للقوانين أو المعادلات أو اجابات الاسئلة التي تحمل افكار غير متداولة، قائلة: “هذا الملخص سوف يساعدك كثيرا ليلة الامتحان، حاول الاعتماد علي الفهم وليس الحفظ فقط فالمذاكرة المعتمدة علي الفهم تبقي عالقة في الذهن وعند المذاكرة حاول ان تشرك اكثر من حاسة لديك مثلا اكتب ما تذاكر علي الورقة او القراءة بصوت”. وأشارت إلي أنه من المهم اختيار مكان مريح للمذاكرة بعيد عن كل ما يشتت انتباهك و حدد اوقات محددة لاستخدام الموبايل، مشيرة الي أنه يمكن الاستعانة بالانترنت في المذاكرة فهناك قنوات تعليمية بالمجان علي يوتيوب أو منصات الوزارة المختلفة ويمكنك متابعة البرامج التعليمية. واختتمت مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، قائلة: “اخيرا يجب أن تعلم أن الوقت لم يفت ويمكنك أن تجتهد وتنظم وقتك هذه الأيام حتي يمر أيام الامتحانات علي خير وتحقق النجاح الذي يسعدك ويسعد والديك الذين لم يدخروا وسعا في توفير كل ما تريد حتي تصبح في مكانه مميزة”.