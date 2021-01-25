وزير القوى العاملة: نجحنا في في استرداد حقوق العمالة المصرية بعدة دول

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة نجحت في تحصيل مستحقات مالية كانت محل نزاع بين العامل المصري وصاحب العمل سواء بتدخل الملحق العمالي لحل النزاع وديا أو عن طريق القضاء ما قيمته بالجنيه المصري مليار و53 مليونا و105 ألفاً و554 جنيها،حيث بلغ عدد الشكاوي المقدمة للمكاتب نحو 16 ألفا و297 شكوي تم حلها بالطرق الودية مع أصحاب الأعمال، وبلغ عدد الزيارات لأمكان العمل لحل مشاكل المصريين، وتم عقد لقاءات مع الجاليات المصرية 9363 زيارة واجتماعا.

وأشار الوزير في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان، إلى أن الوزارة استهدفت الربط الإلكتروني بين وزارة القوى العاملة ووزارات العمل بالدول العربية تتضمن المنظومة بيانات راغبي السفر للعمل ومؤهلاتهم وخبراتهم، يستطيع من خلالها صاحب العمل بالدولة المضيفة – من خلال وزارة العمل التابع لها – اختيار من يراه مناسباً، كما تتمكن الوزارة من مراجعة عقد العمل إلكترونياً .

وقال إنه تم الانتهاء من تطوير الربط الإلكتروني مع وزارة العمل الأردنية، وتم التوافق وتوقيع مذكرات تفاهم ثنائية مع وزارات العمل بدول السعودية والكويت والإمارات ولبنان إلا أن معوقات سفر الخبراء الفنيين حالت دون الانتهاء من ذلك ، تساعد تلك الآلية في القضاء على تجار الإقامات، وتجنب تحصيل مبالغ مالية من العمال دون وجه حق ، وضمان جدية صاحب العمل ، ومراجعة عقد العمل والاجر والاجازات وشروط العمل وظروفه.