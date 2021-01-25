محافظ القليوبية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات

كتبت غادة إبراهيم

قام اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبيه بجوله تفقدية مفاجئة لمتابعة اعمال النظافة ورفع الاشغالات بشوارع حى شرق شبرا الخيمة،والتي تتسبب في عرقلة الحركة المرور، وتشويه المظهر الحضاري للمدينة. حيث استهل المحافظ بتفقد اعمال انشاء مشتل مقام على مساحة 1200م2 يحتوى على2000 شجرة على ترعه الاسماعيلية بعد رفع اكثر من 1500 طن من القمامه والرتش. وياتى ذلك بعد حملات مكبرة على مدار اربعة ايام متتالية لازاله تراكمات القمامة وذلك فى اطار توجيهات الهجان بتوفير جو صحى لمواطني المنطقة. استكمل المحافظ جولته بتفقد اعمال رفع 400 طن من مخلفات البناء والرتش و ازاله ساحه انتظار سيارات تعوق الطريق بشارع 25 بالقطاوي. حيث وجه المحافظ بعمل محاضر للمواطنين الذين يقومون بالقاء مخلفات البناء والرتش فى الاراضي الفضاء . استكمل المحافظ الجولة بشن حملة مكبرة لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، حيث تم ضبط أكثر من 35 شيشة بثلاث كافتيريات بشارع الشابوري ، وعلى الفور وجه المحافظ بغلقهم وتشميعهم لعدم الالتزام بالاجراءات الاحترازية. كما وجه المحافظ بفتح شارع 23 يوليو بعد أن تم رفع جميع الاشغالات بالشارع واصدر تعليمات بعمل محاضر للمحال الذين يقومون بافتراش بضائعهم واستغلال الأرصفة والشوارع. اختتم المحافظ جولته بمتابعه اعمال رفع مخلفات القمامه والاتربه بشارع المرجوشي،ببهتيم اسكو حيث وجه المحافظ بإزالة القمامة بانتظام، والحفاظ على نظافة الشوارع. جاء ذلك بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ واللواء مجدي العناني، رئيس مدينة شبرا الخيمة، والدكتور بكر عبد المنعم، رئيس حي شرق شبرا الخيمة.