ترقية 11 ألف و828 معلم وأخصائي ونقل 65 إلى وظائف معلمين بسوهاج

كتب إبراهيم عبد الرؤوف

أصدر اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج قرارا برقم 60 بتاريخ لسنة 2021م، بترقية 11 ألف و828 “معلم/أخصائي” للوظيفة الأعلى المستحقة لكل منهم من شاغلي وظائف المعلمين وما يقابلها من وظائف الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، واخصائي التكنولوجيا والصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات ممن استوفوا باقي متطلبات الترقية، طبقا للقانون 155 لسنة 2007 وتعديلاته، ولائحته التنفيذية.

وذلك على أن تسري ترقيتهم للوظيفة الأعلى اعتبارا من 1 يناير 2020، كما شمل القرار منح المعلمين والاخصائيين الذين تم ترقيتهم للوظيفة الأعلى بدل الاعتماد المقرر قانونا وعلاوة الترقية اعتبارا من أول الشهر التالي لصدور القرار .

كما أصدر محافظ سوهاج قرارا برقم 62 لسنة 2021م، بنقل عدد 65 من شاغلي المجموعة النوعية التخصصية والمجموعة الفنية للتعليم ” على اختلاف درجاتهم المالية ” من المعلمين القائمين بالتدريس أو التوجيه والاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، واخصائي التكنولوجيا والصحافة والإعلام وأمناء المكتبات، ومن كان يشغل احدى هذه الوظائف وتم إلحاقه للعمل بإحدى وظائف الإدارة بالمدارس والإدارات التعليمية والذين استوفوا باقي متطلبات التنمية المهنية المقررة، وذلك إلى وظائف المعلمين أو ما يعادلها، مع مراعاة الأقدمية بين المنقولين لوظيفة واحدة، على أن يتم منحهم بدل الاعتماد المالي اعتبارا من أول الشهر التالي لصدور القرار .