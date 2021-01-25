رئيس الجامعة يهنئ مدير أمن سوهاج بذكري عيد الشرطة ٦٩

كتب عبد الحي عطوان

هنا الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، ظهر اليوم، اللواء حسن محمود مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، كما هنأ مدير إدارة الأمن الوطني، بمناسبة الذكرى التاسعة والستون لعيد الشرطة.

يرافقه الدكتور مصطفى عبدالخالق نائب رئيس الجامعة لخدمة المحتمع، والمحاسب أشرف القاضي القائم بعمل أمين عام الجامعة، واللواء حاتم صادق مدير الأمن الإداري للجامعة، والمحاسب محمد نصر نقيب العاملين.

و أعرب الدكتور أحمد عزيز عن فخره واعتزازه بالاحتفاء بالذكرى التاسعة والستين لعيد الشرطة، مقدماً خالص التهاني القلبية لجميع قيادات الشرطة المصرية، ومنتسبي وزارة الداخلية بهذه الذكرى الوطنية المجيدة التي تعد تاجاً على رؤوس كافة أطياف المجتمع المصري، مثمناً ما يقدمه رجال الشرطة البواسل من تضحيات للحفاظ على أمن الوطن وسلامة المواطنين، مضحين بأرواحهم الزكية فداء للوطن وحماية للجبهة الداخلية بكل تفان وإخلاص.

مؤكدا أن تلك الذكري تمثل يوماََ مميزاً في تاريخ الشعب المصري. وأضاف عزيز أن عيد الشرطة يعد ذكري ملهمة تدعونا جميعاََ للعمل والكفاح والتكاتف مع رجال القوات المسلحة والشرطة للقضاء على قوي الظلام التي تريد الشر لمصرنا الحبيبة. ومن جانبه عبر اللواء حسن محمود عن سعاته البالغة بهذه الزيارة موجهاً شكره لرئيس الجامعة والوفد المرافق لسيادته على هذه التهنئة الرقيقة. جدير بالذكر أن رئيس الجامعة كرم اللواء حسن محمود ومدير الأمن الوطني بمنحهما درع الجامعة تقديراً لعطائهما في حفظ الأمن بمحافظة سوهاج.