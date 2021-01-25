محافظ الشرقية يحيل وقائع الإهمال في صيانة أعمدة الإنارة للنيابة العامة

كتب : محمد يعقوب

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع رئاسة قطاعات كهرباء الشرقية بسرعة الإنتهاء من إجراء أعمال الصيانة اللازمة لأعمدة الكهرباء وتغطية المكشوف منها واستبدال الأسلاك المتهالكة بأخرى معزولة تفادياً لحوادث الصعق بالكهرباء، مؤكداً أنه لن يسمح بأي تراخي أو إهمال في الحفاظ على أرواح المواطنين وإحالة وقائع الإهمال والتقاعس في العمل للنيابة العامة.

جاء ذلك خلال ترأسه إجتماع المجلس التنفيذى بحضور ومديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز و المدن و الأحياء ومديري الإدارات النوعية بالديوان ، وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.

وجه المحافظ رؤساء المراكز المدن والأحياء بالمرورعلى قاعات الأفراح المكشوفه للتأكد من إلتزام أصحابها من تطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية ونسبه الإشغال بها وذلك طبقاً للقرار الصادر في هذا الشأن واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين مؤكداً بأنه لن يسمح بالتهاون في تنفيذ القرارات الصادرة لمجابهة فيروس كورونا للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وخلال الإجتماع تم إستعراض الموقف التنفيذي لمشروع حفر وتوصيل الغاز الطبيعي الجارى تنفيذة بمختلف مراكز ومدن المحافظة ، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة نسب تنفيذ الأعمال بالمشروع وإزالة المعوقات أمام الشركات المسند لها تنفيذ الأعمال ، مع إلزامها برد الشيء لأصله عقب الإنتهاء من اعمال الحفر والتوصيل لتمهيد الطريق امام عبور المواطنين و حركة السيارات.