ضبط 960 بطاقة تموينية بحوزة صاحب مخبز في أسيوط

كتب:سويفى رشدى

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أنه تم ضبط 960 بطاقة تموينية بحوزة صاحب مخبز بغرض التلاعب والحصول على الدعم المخصص لأصحاب تلك البطاقات ضمن الحملات التموينية والرقابية على المحلات والمطاعم والمخابز بمراكز وأحياء المحافظة لضبط المخالفين والمتلاعبين بحقوق المواطنين ومنع الغش التجاري ومنع الإتجار في المواد التموينية المدعمة في السوق السوداء والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه لافتاً إلى منع تجميع البطاقات التموينية بالمخابز أو عند البدالين التموينيين منعًا للمسائلة القانونية واتخاذ إجراءات أشد صرامة منها وقف البطاقة التموينية في حالة تكرار تجميعها لدى البدالين وضبطها مناشداً المواطنين بضرورة الاحتفاظ بطاقاتهم التموينية للحصول علي الدعم المخصص لكل بطاقة على حدا من قبل الدولة وبمعرفة صاحبها أو أحد أفرادها المقيدين بها وعدم تسليم البطاقة وتركها لدى أصحاب المخابز أو البدالين أو جمعيتي حتي لا تتعرض للضياع أو التلف أو يتم ضبطها والتحفظ عليها طبقًا للتعليمات المنظمة لذلك. وأوضح محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط إنه تم ضبط أحد أصحاب المخابز بمركز ديروط بحوزته 960 بطاقة تموينية بغرض التلاعب في الدعم المخصص للنقاط الخاصة بالسلع التموينية التي يحصل عليها أصحاب تلك البطاقات بدون وجه حق مخالفاً بذلك القرار الوزاري رقم 156 لسنة 2018 و الكتب الدورية لوزير التموين والتجارة الداخلية لافتاً إلى التعاون والتنسيق مع شركة البطاقات الذكية بإتاحة خاصية بمركز معلومات المديرية على النظام بإنشاء قائمة سوداء البطاقات التي تم ضبطها وفي حالة تكرار البطاقة مرة أخرى يتم ايقافها بالتنسيق مع مركز معلومات الإنتاج الحربي ويقوم المركز بإظهارها على النظام بـ (موقوفة لتكرار ضبطها) ولا يتم تشغيلها إلا بعد عرض المديرية على وزير التموين مؤكداً على استمرار الحملات التموينية طبقاً لتعليمات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بتكثيف الرقابة على المخابز والمستودعات والمنشأت التموينية بنطاق المحافظة مضيفاً إنه تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال البدال التمويني وصاحب المخبز وحامل البطاقات وضبط والتحفظ على البطاقات التموينية وإحالتهم للنيابة. كان محافظ أسيوط قد أعلن عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بالشكاوى أو بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفوري مع أية حالات اشتباه.